Olight comemora 17º aniversário com venda beneficente de conscientização para o autismo , e arrecada US$ 69.467,59

SHENZHEN, China, 25 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Olight, uma inovadora e líder na indústria de lanternas, arrecadou US$ 69.467,59 com uma edição especial de sua popular lanterna EDC, a i3T 2 na cor Azul Estrelado (Starry Blue), durante a venda beneficente de conscientização sobre o autismo realizada para comemorar seu 17º aniversário.

Olight arrecadou US$ 69.467,59 dólares americanos

A receita total da venda será doada sem reservas para instituições de pesquisa sobre autismo no mundo inteiro, apoiando o investimento em pesquisa sobre o autismo. Além disso, 450 unidades da i3T 2 Azul Estrelado foram doadas para a Organização para Pesquisa sobre Autismo (OAR) para patrocinar seu programa de captação de recursos exclusivo ACTIVE FOR AUTISM 5K. No ano passado, a Olight arrecadou US$ 157.030,50 por meio da mesma venda beneficente.

A decisão de direcionar a celebração do aniversário para causas beneficentes ressalta a dedicação da Olight em espalhar positividade e causar impactos significativos além do campo da iluminação externa, enquanto enfatiza a gratidão pelo apoio e o impacto coletivo na pesquisa sobre o autismo.

"O objetivo da Olight não é apenas iluminar o mundo com produtos de iluminação excepcionais, mas também inspirar esperança e causar um impacto positivo," disse Mavis Xiao, diretor de marketing (CMO) da empresa.

O i3T 2 Starry Blue é um produto especialmente customizado para o 17º aniversário. Possui corpo azul profundo adornado com estrelas, simbolizando tranquilidade e esperança. Os detalhes dourados, simbolizados por Au, estão associados às duas primeiras letras do autismo, enquanto o '∞' simboliza o apoio vitalício ao autismo.

A campanha #Owitness, anunciada no evento, tem como objetivo expressar gratidão aos seus fãs leais pelos anos de apoio, convidando 50 entusiastas dedicados por meio do Olight.com para servirem como embaixadores da marca. Esses participantes 'Owitness' foram convidados a testemunhar os compromissos da Olight para o próximo ano.

Olhando para o futuro, a Olight permanece comprometida com sua missão de inovação, inspiração e causar impactos positivos nos clientes e comunidades globais. Com um renovado senso de propósito e compromisso com a excelência, a empresa está preparada para continuar sua jornada de crescimento, inovação e trabalho beneficente nos próximos anos.

Sobre a Olight:

Fundada em 2007, a Olight é líder global no fornecimento de produtos inovadores de iluminação externa confiáveis por entusiastas ao ar livre no mundo inteiro. A Olight empurra os limites da tecnologia de iluminação para atender às diversas necessidades dos clientes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2397616/Olight_raised__69_467_59_US_dollars.jpg

FONTE Olight Group Co.,Ltd