Olight傲雷17週年慶典：慈善活動籌得善款，助力提高自閉症意識

將週年慶典活動與慈善事業相結合的決定，彰顯了Olight傲雷致力於在戶外照明以外更廣泛的社會層面傳播正能量和創造深遠影響的決心，更表達了其對支持並共同推動自閉症研究的感激之情。

Olight傲雷首席營銷官肖美琴表示：「我們的目標遠不止於用卓越的照明產品照亮世界，更在於點燃希望之火，為社會帶來積極的影響。」

i3T 2（星空藍）是專為紀念Olight傲雷17週年而特別定制的產品。其深藍色的機身上點綴著星星，寓意著寧靜和希望。金色的Au設計與自閉症的英文Autism的前兩個字母相呼應，而「∞」則代表著Olight傲雷對自閉症事業的終身支持。

在義賣活動上，我們公布了#Owitness計劃，旨在通過Olight.com邀請50名忠實粉絲擔任品牌大使，以感謝他們多年來的支持。這些「Owitness」參與者受邀見證了Olight傲雷未來一年的承諾。

展望未來，Olight傲雷將繼續肩負創新與啟迪的使命，為全球客戶和社區帶來積極的影響。憑借全新的使命感和對卓越的不懈追求，公司將在未來幾年中持續拓展業務版圖，不斷推動創新，並持續投身於慈善事業。

關於Olight傲雷：

Olight傲雷成立於2007年，是提供創新戶外照明產品的全球領先企業，深受全世界戶外愛好者的信賴。Olight傲雷不斷突破照明技術的極限，以滿足客戶的不同需求。

SOURCE Olight Group Co.,Ltd