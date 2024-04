Olight feiert seinen 17. Jahrestag mit Wohltätigkeitsverkauf für Autismus-Bewusstsein und erzielt einen Erlös von 69.467,59 $

SHENZHEN, China, 26. April 2024 /PRNewswire/ -- Olight, ein Innovator und Marktführer in der Taschenlampenbranche, sammelte 69.467,59 $ mit einer Sonderausgabe seiner beliebten EDC-Taschenlampe, der i3T 2 in der Farbe Starry Blue, während des Wohltätigkeitsverkauf für Autismus-Bewusstsein, der anlässlich seines 17-jährigen Bestehens stattfand.

Der gesamte Erlös aus dem Verkauf wird vorbehaltlos an die Autismus-Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt gespendet, um die Investitionen in die Autismusforschung zu unterstützen. Darüber hinaus wurden 450 Stück des i3T 2 Starry Blue an die Organisation für Autismusforschung (OAR) gespendet, um deren einzigartiges Spendenprogramm ACTIVE FOR AUTlSM 5K zu unterstützen. Im vergangenen Jahr hatte Olight bei der gleichen Wohltätigkeitsaktion 157.030,50 $ eingenommen.

Die Entscheidung, die Jubiläumsfeier auf wohltätige Zwecke auszurichten, unterstreicht das Engagement von Olight, Positives zu verbreiten und über den Bereich der Außenbeleuchtung hinaus etwas zu bewirken, und unterstreicht gleichzeitig die Dankbarkeit für die Unterstützung und den gemeinsamen Einfluss auf die Autismusforschung.

„Olight hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt nicht nur mit außergewöhnlichen Beleuchtungsprodukten zu erhellen, sondern auch Hoffnung zu wecken und einen positiven Einfluss auszuüben", so Mavis Xiao, Marketingleiter des Unternehmens.

Der i3T 2 Starry Blue ist eine Sonderanfertigung zum 17-jährigen Jubiläum. Ihr tiefblauer Körper ist mit Sternen verziert, die Ruhe und Hoffnung symbolisieren. Die goldenen Akzente, symbolisiert durch Au, stehen für die ersten beiden Buchstaben von Autismus, während das „∞" lebenslange Unterstützung für Autismus symbolisiert.

Die #Owitness-Kampagne, die auf der Veranstaltung angekündigt wurde, zielt darauf ab, den treuen Fans für ihre jahrelange Unterstützung zu danken, indem 50 engagierte Fans über Olight.com als Markenbotschafter eingeladen werden. Diese „Owitness"-Teilnehmer wurden eingeladen, die Verpflichtungen von Olight für das kommende Jahr zu bezeugen.

Mit Blick auf die Zukunft bleibt Olight seiner Mission der Innovation, der Inspiration und des positiven Einflusses auf Kunden und Gemeinschaften weltweit verpflichtet. Mit einer neuen Zielsetzung und einem neuen Engagement für hervorragende Leistungen ist das Unternehmen bereit, seinen Weg des Wachstums, der Innovation und der Wohltätigkeitsarbeit in den kommenden Jahren fortzusetzen.

Informationen zu Olight:

Olight wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Beleuchtungsprodukten für den Außenbereich, denen Outdoor-Fans auf der ganzen Welt vertrauen. Olight verschiebt die Grenzen der Beleuchtungstechnologie, um die unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse zu erfüllen.

