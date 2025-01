Olight ilumina o caminho no SHOT Show 2025 com inovações pioneiras

LAS VEGAS, 23 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Olight, marca líder em iluminação portátil, exibiu seu espírito incansável de inovação no SHOT Show 2025 em Las Vegas. Este evento é renomado mundialmente e foca nos esportes de tiro, caça, aplicação da lei e setores relacionados.

Muitos expositores se reuniram no estande da Olight no SHOT Show

A Olight segue utilizando feiras comerciais profissionais para interagir com públicos globais e destacar suas tecnologias inovadoras e a visão de sua marca. Após uma estreia bem-sucedida na CES 2025, onde a Olight apresentou o Ostation X — o primeiro e mais inteligente carregador de bateria 3 em 1 do mundo — a marca fez uma transição perfeita para o SHOT Show. Neste evento, as séries Baldr, Seeker, Warrior e outros produtos populares que representam as luzes de tiro e de uso diário (EDC) mais aclamadas da Olight serão destaque.

Esta também é a primeira vez que a Olight apresenta seu mais recente material desenvolvido, o OAL™, também conhecido como O-Aluminum, no SHOT Show. Inventado pela Olight, o material é quase duas vezes mais resistente que a liga de alumínio 6061 padrão e tem sido altamente elogiado pelos clientes por sua robustez e acabamento sofisticado. Este material inovador, presente no novo Arkfeld Ultra, não só garante durabilidade excepcional, mas também eleva a experiência do usuário, atendendo aos altos padrões exigidos por entusiastas e profissionais de EDC.

O SHOT Show 2025 também se tornou um ponto fundamental para a Olight se envolver com parceiros B2B do mundo todo. O evento atraiu participantes de toda a Europa, além de regiões da Ásia-Pacífico, como África do Sul e Argentina, permitindo que a Olight se conectasse com clientes, trocasse insights e fortalecesse relações. Além disso, o SHOT Show 2025 marcou um avanço na expansão dos principais canais de vendas off-line da Olight nos EUA, abrindo caminho para crescimento e colaboração futuros.

"O SHOT Show é uma plataforma essencial para nos conectarmos com líderes do setor e usuários finais", disse Mavis Xiao, diretora de marketing da Olight. "Com a introdução de produtos inovadores como o Arkfeld Ultra e o Ostation X, pretendemos mostrar como os materiais de ponta e o design inteligente podem elevar o desempenho e a experiência de nossos clientes."

Com o encerramento de mais um SHOT Show de sucesso, a Olight segue confiante em sua jornada de inovação e excelência voltada para o cliente, garantindo que seus produtos não apenas atendam, mas superem as expectativas de um público global.

Sobre a Olight:

Fundada em 2007, a Olight é líder global no fornecimento de produtos de iluminação portáteis inovadores, confiada no mundo inteiro por entusiastas de atividades ao ar livre. A Olight ultrapassa os limites da tecnologia de iluminação para atender às diversas necessidades dos clientes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2603576/A_lot_exhibitors_gathered_Olight_booth_SHOT_Show.jpg

