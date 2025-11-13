Da proteção à personalização -- Olight lança a série ArkPro

SHENZHEN, China, 13 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Com o início da temporada de doações, a Olight lança "The Gift That Lights Up" para a Black Friday. A Arkfeld, a lanterna portátil mais vendida da Amazon abaixo de US$ 100 por dois anos consecutivos, conquistou a confiança de milhões de usuários. Agora, a próxima geração do Arkfeld, a série ArkPro, estreia como referência de design e utilidade para iluminação portátil. Desde noites aconchegantes em casa e quedas de energia inesperadas até viagens rodoviárias e aventuras ao ar livre, a Olight fornece iluminação confiável para todas as necessidades.

Luz que protege, inovação que escuta

Às vezes, é preciso um momento de escuridão para entender o verdadeiro valor da luz. Em uma tranquila rodovia do Texas, um pai e sua filha ficaram presos após um acidente tarde da noite: o carro deles parou, os celulares ficaram sem bateria e a estrada estava silenciosa. Do porta-luvas veio uma Olight. Seu feixe constante cortou a noite, uma promessa silenciosa de segurança até que a ajuda chegasse.

"Não era apenas uma lanterna", o pai compartilhou mais tarde. "Foi a luz que nos lembrou que estávamos protegidos."

Ouvir as opiniões dos usuários sempre esteve no centro do nosso design. A série ArkPro nasceu desse compromisso, combinando insights sinceros com engenharia de ponta. Com quatro fontes de luz distintas — Pure Flood, Spotlight, UV e Green Laser — redefine a versatilidade, pronta para os momentos mais imprevisíveis da vida.

Luz que reflete, estilo que fala

A luz, no seu melhor, revela mais do que o que vemos, ela ilumina quem somos. A série ArkPro foi criada para refletir as pessoas que a carregam: ousada, atenciosa e refinada. Seu design de alumínio monobloco parece tão perfeito quanto parece, com uma crista central limpa que equilibra elegância e controle. Disponível em Preto Mate, Verde OD e Grafite Prateado, todos criados para quem ousa se destacar. Alimentado pelo autodesenvolvido EIP-1 LED da Olight, o ArkPro Ultra irradia força e pureza, trazidos à vida pelo ArkBeat glow rítmico, uma luz que realmente respira com estilo. O serviço gratuito de gravação a laser da Olight torna cada ArkPro uma lembrança pessoal, uma mensagem para um ente querido, uma palavra de coragem ou simplesmente um nome que brilha no escuro.

Nesta Black Friday, Olight ilumina a temporada com o lançamento oficial da ArkPro Series, junto com o novo Marauder Mini 2, trazendo poder profissional para qualquer aventura. De 14 de novembro a 1 de dezembro, aproveite até 50% de desconto, o momento perfeito para presentear a luz.

Sobre a Olight

Fundada em 2007, a Olight é uma inovadora global em iluminação portátil, oferecendo produtos pioneiros para o transporte diário, ao ar livre, tático e uso profissional. Com mais de 1.200 patentes e vários Red Dot e iF Design Awards, os produtos da Olight estão agora disponíveis em mais de 100 países com a missão de iluminar o mundo, não apenas com brilho, mas com propósito.

