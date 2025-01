Olympus Adquire Negócio de Distribuição no Chile

Olympus venderá e distribuirá diretamente suas tecnologias médicas no Chile e expandirá seu negócio de tecnologia médica na América do Sul

SANTIAGO e MIAMI, Flórida, 14 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Olympus Latin America (OLA), uma subsidiária da empresa global de tecnologia médica Olympus Corporation, anunciou hoje que concluiu o acordo para adquirir da Sur Medical SpA (Surmedical) a entidade que distribui produtos Olympus no Chile desde 2013.

Uma das duas novas unidades da Olympus estabelecidas após a conclusão do acordo em que a Olympus adquiriu da Sur Medical SpA a entidade responsável pela distribuição de seus produtos no Chile desde 2013. A nova operação da Olympus será conduzida por uma nova subsidiária latino-americana, Olympus Corporation Chile.

Com essa aquisição, a OLA estabelecerá uma presença direta no mercado chileno de tecnologia médica por meio de uma nova subsidiária, a Olympus Corporation Chile. O acesso direto ao crescente mercado de saúde do Chile permitirá uma distribuição mais eficiente dos produtos e serviços Olympus para atender às necessidades de provedores de saúde e seus pacientes.

Por mais de uma década, a Surmedical, uma importante distribuidora de equipamentos médicos com sede no Chile, foi parceira da Olympus no mercado chileno de tecnologia médica, estabelecendo a Olympus como líder no setor gastrointestinal crítico. A Surmedical também garantiu uma posição de liderança no mercado para os produtos de endoterapia da Olympus e criou um serviço de reparo confiável para dispositivos médicos.

Com a aquisição da parte da Surmedical relacionada à Olympus, a empresa assumirá a responsabilidade pela distribuição e estratégia de negócios de todo o seu portfólio de produtos no Chile, com o objetivo de otimizar as operações e aprimorar o atendimento e suporte ao cliente. A Olympus busca acelerar a introdução de suas tecnologias médicas de ponta e fortalecer sua posição como um parceiro confiável no sistema de saúde chileno.

"Essa aquisição estratégica do bem-sucedido e já estabelecido negócio de distribuição de tecnologias da Olympus pela Surmedical oferece à Olympus uma base muito sólida para operações no Chile", afirmou José Gaston, Presidente da Olympus Latin America. "Estamos muito entusiasmados em receber na Olympus Corporation Chile as equipes talentosas e experientes de vendas, marketing, serviços e treinamento, que desenvolveram um mercado tão bem-sucedido para as tecnologias médicas da Olympus no Chile. Nosso objetivo é fazer ainda mais pelos provedores de saúde e seus pacientes, criando acesso direto ao portfólio completo da Olympus e suas mais recentes inovações."

Patricio Fuenzalida, fundador e proprietário da Surmedical, declarou: "Damos as boas-vindas à Olympus no Chile. Continuarei a trabalhar de perto com a Olympus e sua nova equipe chilena para garantir uma transição e integração das operações. Nosso objetivo compartilhado é manter a continuidade dos negócios para os clientes e os pacientes."

Sobre a Olympus

Na Olympus, estamos comprometidos com o nosso propósito de tornar a vida das pessoas mais saudável, segura e plena. Como uma empresa global de tecnologia médica, fazemos parcerias com profissionais de saúde para oferecer soluções e serviços inovadores para detecção precoce, diagnóstico e tratamento minimamente invasivo, com o objetivo de melhorar os resultados dos pacientes, elevando o padrão de cuidado nas áreas de doenças-alvo. Há mais de 100 anos, a Olympus tem como objetivo contribuir com a sociedade ao produzir produtos projetados para oferecer os melhores resultados possíveis para seus clientes ao redor do mundo. Para mais informações, visite olympusamericas.com e nossa conta no LinkedIn Olympus Medical Americas: linkedin.com/olympus-medical-americas.

