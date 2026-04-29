OMODA aposta nos eSports para acelerar conexão global com a Geração Z

WUHU, China, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Durante o Chery International Business Summit (IBS), realizado em 26 de abril de 2026, a OMODA anunciou uma parceria estratégica com o VALORANT Champions Tour EMEA (VCT EMEA) e com o Game Changers EMEA, principal liga feminina do cenário competitivo de VALORANT. A iniciativa integra o movimento global da marca para fortalecer sua presença entre consumidores jovens, conectando mobilidade, tecnologia e cultura digital.

De nicho a plataforma de marca

Mais do que entretenimento, os eSports se consolidaram como uma indústria multimilionária e um dos principais canais de engajamento da Geração Z. Títulos como VALORANT, desenvolvido pela Riot Games, exemplificam essa transformação: combinam competição estruturada, estética contemporânea e forte apelo comunitário.

O ecossistema competitivo do VCT EMEA reúne algumas das principais equipes e talentos da Europa, do Oriente Médio e da África, com audiência global e crescente diversidade de participantes. Já o Game Changers EMEA amplia esse alcance ao fomentar a inclusão feminina no cenário competitivo – um ponto que dialoga diretamente com a estratégia de expansão e posicionamento da OMODA.

Além do carro: estilo de vida

A aproximação com os eSports não é casual. A OMODA busca se posicionar como uma marca de estilo de vida, não apenas como fabricante de veículos. O objetivo é ocupar espaços culturais relevantes para o público jovem, usando o universo gamer como ponte para construir identificação emocional.

Na prática, isso significa integrar linguagem visual, experiência digital e até funcionalidades dos veículos com referências do mundo competitivo. A proposta é clara: transformar o carro em uma extensão do ambiente digital frequentado por esse público.

OMODA 4 vira protagonista da estratégia

Nesse contexto, o OMODA 4 – recém-lançado globalmente – assume papel central. O modelo incorpora o conceito Cyber Mecha, com design inspirado em estética futurista e elementos visuais que remetem diretamente aos universos gamer e sci-fi.

A cabine segue a mesma lógica: o chamado Cyber Carry cockpit permite conexão com controles sem fio e execução de jogos diretamente na central multimídia. A experiência é reforçada por tela de alta definição e sistema de som imersivo, criando um ambiente que mistura mobilidade e entretenimento digital.

Além disso, o ecossistema embarcado inclui funções que ampliam o uso do veículo no dia a dia, como caraoquê, modos de viagem com pets e recursos multimídia integrados – reforçando a ideia de um hub móvel para diferentes atividades.

Desempenho também entra no pacote

Na parte mecânica, o OMODA 4 aposta em versões com apelo esportivo. A configuração ULTRA adiciona pacote de modificações com foco em performance, incluindo launch control, ajustes de resposta do conjunto motriz e sistema de escape com sonoridade esportiva.

O acerto dinâmico – com recalibração de suspensão e direção – busca entregar condução mais precisa e responsiva, em linha com a proposta de conexão homem-máquina frequentemente associada ao universo competitivo dos eSports.

Mais do que co-branding, construção de ecossistema

A parceria com o VCT EMEA vai além de ações pontuais de marketing. A OMODA pretende estruturar um ecossistema que una automóveis, jogos e cultura jovem em uma plataforma integrada. A estratégia inclui ativações, experiências imersivas e desenvolvimento de produtos alinhados a esse universo.

Ao transformar o carro em extensão da cultura digital, a marca tenta ocupar um território ainda pouco explorado pela indústria automotiva tradicional – onde mobilidade, entretenimento e identidade se cruzam.

Com isso, a OMODA reforça sua ambição global: crescer entre consumidores jovens, ganhar relevância cultural e consolidar uma imagem associada à inovação e à quebra de padrões.

Sobre a OMODA & JAECOO

A OMODA & JAECOO é uma fabricante e distribuidora de veículos global sediada em Wuhu, na província de Anhui (China). A companhia tem como missão globalizar duas novas marcas automotivas – Omoda e Jaecoo –, por meio do desenvolvimento e oferta de sedãs, SUVs e outros tipos de veículos automotores. Seu propósito é tornar-se líder em soluções inteligentes de tecnologia, estabelecendo um padrão de design futurístico para os carros e oferecendo experiência de condução e propriedade personalizadas, além de serviços com excelência para consumidores em todo o mundo.

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FONTE OMODA