Onconic Therapeutics anuncia resultados positivos da Fase 3 do JAQBO na Semana das Doenças Digestivas 2024

SEUL, Coreia do Sul e WASHINGTON, 30 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Onconic Therapeutics, uma empresa biofarmacêutica de fase clínica dedicada ao desenvolvimento de tratamentos inovadores para oncologia e distúrbios gastrointestinais, anunciou hoje os resultados de seu estudo ZERO-1,de Fase 3, sobre o JAQBO (citrato de zastaprazan) na Semana das Doenças Digestivas (SDD) 2024, realizada em Washington D.C. de 18 a 21 de maio de 2024.

O Dr. Jung-hwan Oh, MD, PhD, professor e gastroenterologista do Eunpyeong St. Mary's Hospital, na Coreia, e principal autor do estudo ZERO-1, apresentou os resultados desse estudo de fase 3 durante uma sessão de apresentação oral. Esse estudo randomizado, duplo-cego e com controle ativo comparou a eficácia e a segurança do zastaprazan com o esomeprazol em pacientes portadores de esofagite erosiva. Os participantes receberam 20 mg de zastaprazan ou 40 mg de esomeprazol diariamente por até oito semanas. Entre os 300 pacientes inscritos, o estudo demonstrou uma taxa de cura cumulativa de 97,9% no grupo do zastaprazan na semana 8, em comparação com 94,9% no grupo do esomeprazol. Na quarta semana, a taxa de cura foi de 95,1% para o zastaprazan em comparação com 87,7% para o esomeprazol, uma diferença estatisticamente importante. Esses resultados confirmaram que o zastaprazan não é inferior ao esomeprazol. Além disso, o zastaprazan apresentou um início de ação rápido no prazo de uma hora e manteve um pH gástrico acima de quatro em 85% do período de 24 horas, destacando seu potencial para aliviar efetivamente os sintomas do refluxo ácido noturno graças à sua eficácia duradoura.

"Estamos animados com os resultados positivos do estudo ZERO-1, que evidenciam a eficácia e a segurança do JAQBO para pacientes com esofagite erosiva", disse John Kim, Ph.D., CEO da Onconic Therapeutics. "A recente aprovação pelo MFDS da Coreia é muito importante para a Onconic Therapeutics. Acreditamos que o JAQBO possa melhorar o tratamento de pacientes em todo o mundo, proporcionando alívio rápido e duradouro dos sintomas, e estamos empenhados em prosseguir com seu desenvolvimento para mercados internacionais de maior abrangência".

Em março de 2023, o JAQBO foi licenciado para o Livzon Pharmaceutical Group, a principal empresa farmacêutica da China, para desenvolvimento e comercialização no mercado da Grande China.

Sobre o Zastaprazan

O Zastaprazan, desenvolvido pela Onconic Therapeutics, foi aprovado para o tratamento da esofagite erosiva com o nome comercial JAQBO pelo Ministério da Segurança de Alimentos e Medicamentos (MFDS) da Coreia em abril de 2024.

Sobre a Onconic Therapeutics

A Onconic Therapeutics é uma empresa biofarmacêutica em fase clínica focada no desenvolvimento de novas terapias para atender a necessidades médicas não atendidas. A empresa se dedica a melhorar os resultados alcançados pelos pacientes e a fornecer soluções inovadoras de tratamento do câncer e dos distúrbios gastrointestinais.

