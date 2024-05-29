Onconic Therapeutics在2024美國消化疾病周公布JAQBO的3期積極結果

韓國首爾和華盛頓特區2024年5月29日 /美通社/ -- 致力於開發腫瘤和胃腸道疾病創新療法的臨床階段生物制藥公司Onconic Therapeutics在2024年5月18日至21日在華盛頓特區舉行的2024美國消化疾病周(DDW)上公布了JAQBO（zastaprazan檸檬酸鹽）的3期ZERO-1研究結果。

韓國Eunpyeong St. Mary's Hospital教授兼胃腸病學家、ZERO-1研究的主要作者Jung-hwan Oh博士在口頭報告會上介紹了3期試驗結果。這項隨機、雙盲、主動對照研究比較了zastaprazan與埃索美拉唑在糜爛性食管炎患者中的療效和安全性。參與者每天接受20毫克zastaprazan或40毫克埃索美拉唑，持續長達八周。在300名招募患者中，研究表明，zastaprazan組在第8周的累積愈合率為97.9%，而埃索美拉唑組為94.9%。到第 4 周，zastaprazan的愈合率為 95.1%，而埃索美拉唑的愈合率為 87.7%，差異有統計學意義。這些結果證實zastaprazan不劣於埃索美拉唑。此外，zastaprazan在一小時內起效迅速，並且24小時內胃內pH值保持在4以上的時間達到85%，突出了其有效緩解夜間胃酸反流症狀的潛力及其持久的功效。

Onconic Therapeutics首席執行官John Kim博士表示：「我們對ZERO-1研究的積極結果感到鼓舞，該研究突出了JAQBO對糜爛性食管炎患者的療效和安全性。"最近獲得韓國MFDS的批准是Onconic Therapeutics的一個重要裡程碑。我們希望JAQBO能夠通過快速和持續地緩解症狀來改善全球患者護理，並致力於在更廣闊的國際市場中繼續發展。」

2023年3月，中國領先的制藥公司麗珠醫藥集團獲得授權，在大中華市場進行JAQBO的開發和商業化。

關於Zastaprazan

2024年4月，由Onconic Therapeutics開發的Zastaprazan被韓國食品藥品安全部(MFDS)批准用於治療糜爛性食管炎，商品名為JAQBO。

關於Onconic Therapeutics

Onconic Therapeutics是一家臨床階段的生物制藥公司，專注於開發新型療法，以解決未滿足的醫療需求。該公司致力於提升患者的治療效果，為癌症和胃腸道疾病提供創新的醫療解決方案。

SOURCE Onconic Therapeutics