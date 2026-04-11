OneBullEx amplia infraestrutura de futuros com tecnologia de IA para reforçar a transparência no trading automatizado

HONG KONG, 11 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A OneBullEx, bolsa de futuros baseada em inteligência artificial, está ampliando sua infraestrutura de futuros com tecnologia de IA para aumentar a transparência no trading automatizado. A expansão se apoia na arquitetura da camada de exchange da empresa e no marketplace de bots 300 SPARTANS, oferecendo aos traders maior visibilidade sobre a lógica das estratégias, a execução das operações e o desempenho em tempo real. À medida que a automação se aproxima cada vez mais do núcleo das plataformas de trading de criptoativos, a transparência passa a ser uma exigência básica, especialmente nos mercados de varejo em rápida expansão na América Latina.

A expansão ocorre em um momento em que o desenho opaco dos bots vem sendo alvo de escrutínio crescente. A maioria dos bots de negociação opera no mesmo modelo: depositar fundos, conectar uma chave de API e confiar no algoritmo. Os traders conseguem ver os resultados, mas a lógica por trás de cada operação geralmente permanece oculta. Assim como os custos. Uma análise da Coincub sobre bots de grid constatou que os lucros teóricos frequentemente desaparecem quando se levam em conta as taxas da exchange, a slippage e os custos de funding. Mais de US$ 300 milhões em criptoativos foram roubados por meio do comprometimento de chaves de API de bots, segundo relatos recentes do setor. Esses são riscos estruturais associados a sistemas que os usuários não conseguem inspecionar.

Como uma bolsa de futuros com IA, a OneBullEx busca enfrentar esse cenário por meio do que a empresa descreve como uma abordagem de "caixa de vidro". O marketplace 300 SPARTANS exibe o valor patrimonial líquido (NAV) em tempo real de cada bot e seu histórico completo de desempenho, dando aos traders visibilidade desde o sinal até a execução. Os parâmetros das estratégias, os registros das operações e as estruturas de taxas ficam acessíveis na plataforma, em vez de permanecerem fechados em camadas proprietárias.

"Os traders devem poder verificar, em cada etapa, o que um bot está fazendo com o seu capital", afirmou um porta-voz da OneBullEx. "Essa expansão da infraestrutura foi construída com base nesse princípio. A visibilidade sobre a lógica, os custos e a execução é o padrão para o qual acreditamos que o setor precisa avançar."

Dados recentes também reforçam o argumento a favor da transparência. Pesquisa da RootData mostra que ferramentas de execução automatizada reduzem em 47% as operações motivadas por pânico entre investidores mais jovens. Esse benefício depende de os traders compreenderem a lógica por trás das ações do sistema. Quando os usuários não conseguem ver como uma estratégia opera, perdem a capacidade de identificar quando as condições de mercado mudaram e quando aquela abordagem deixou de ser adequada.

Os reguladores também estão avançando na mesma direção. Expectativas mais rigorosas em torno de transparência, supervisão e prontidão para auditoria em sistemas financeiros orientados por IA estão surgindo em várias jurisdições. Plataformas que não conseguem explicar como seus modelos funcionam podem enfrentar atritos crescentes à medida que esses padrões evoluem.

Na América Latina, onde a participação do varejo em criptoativos continua em expansão e muitos usuários entram no mercado por meio de plataformas centralizadas e ferramentas assistidas por bots, cresce a demanda por uma infraestrutura de execução visível e auditável. A expansão da infraestrutura busca atender a essa demanda à medida que a OneBullEx amplia sua presença na região.

Sobre a OneBullEx

A OneBullEx é a The AI Futures Exchange, uma bolsa de criptomoedas de última geração desenvolvida com foco prioritário em negociação de futuros. Por meio de automação com inteligência artificial, infraestrutura de execução transparente e produtos como o 300 SPARTANS, a OneBullEx ajuda traders a operar nos mercados futuros com mais visibilidade, eficiência e controle. Desenvolvida pelo OneMore Group, a plataforma foi projetada para oferecer aos usuários globais um ambiente de trading mais transparente e eficiente.

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FONTE OneBullEx