OneBullEx apresenta nova infraestrutura para camadas de corretora à medida que o mercado cripto da América Latina evolui

HONG KONG, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A OneBullEx lançou recentemente uma nova arquitetura de infraestrutura para camadas de corretora projetada para fortalecer o suporte ao fluxo de trabalho e a visibilidade operacional em nível de plataforma dentro do ambiente de negociação. A atualização reflete uma mudança mais ampla nos derivativos de criptomoedas, onde a qualidade do design da plataforma e da infraestrutura de execução está se tornando mais importante à medida que os mercados amadurecem.

Essa mudança é especialmente visível na América Latina. De acordo com a Chainalysis, a região registrou quase US$ 1,5 trilhão em volume de transações de criptomoedas entre julho de 2022 e junho de 2025, com Brasil, Argentina, México e Colômbia entre seus maiores mercados. O Brasil, em particular, tornou-se um ponto de referência fundamental, conforme explorado na recente análise da OneBullEx sobre o mercado de futuros de criptomoedas do país. À medida que a adoção se aprofunda, a questão central passou do acesso ao mercado para a qualidade da própria experiência da plataforma.

Na América Latina, muitos usuários de varejo ainda dependem de ferramentas orientadas por sinais, como alertas do Telegram, previsões de mídia social e prompts de aplicativos. Os dados da Chainalysis mostram que 64% da atividade de criptomoedas da região ocorre em corretoras centralizadas, maior do que na América do Norte e na Europa. Em um mercado moldado pelo uso de stablecoins, transferências internacionais e atividade de negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana, os sinais direcionais atendem apenas uma fração do que os usuários precisam. Quando as criptomoedas são utilizadas como canal para pagamentos internacionais e exposição ao dólar, além da negociação, a gestão ineficiente das ordens rapidamente se torna um problema real para os usuários.

É por isso que a infraestrutura de plataformas é mais importante na América Latina. As stablecoins agora desempenham um papel central em toda a região e, em vários dos principais mercados fiduciários da América Latina, elas representam uma fonte dominante de atividade. O presidente do Banco Central do Brasil declarou publicamente que cerca de 90% do fluxo de criptomoedas do país está vinculado a stablecoins, usadas para pagamentos, transferências internacionais e exposição ao dólar. Em mercados moldados pela inflação, pela volatilidade da moeda e pela demanda por remessas, o que define uma corretora de criptomoedas é a confiabilidade com que ela lida com pedidos, mantém a consistência do fluxo de trabalho e fornece visibilidade do processo de negociação.

A atualização de infraestrutura mais recente da OneBullEx foi projetada para esse ambiente. A arquitetura incorpora gerenciamento de fluxo de trabalho assistido por IA, tratamento de pedidos, controles sistemáticos de risco e visibilidade operacional diretamente na camada de troca, tratando a IA como um componente de infraestrutura aplicado ao suporte de execução, coordenação de pesquisa e consistência de processo em um mercado sempre ativo.

Dentro dessa arquitetura, produtos como o 300 SPARTANS são projetados para oferecer suporte à participação mais estruturada do fluxo de trabalho e ao gerenciamento de estratégias dentro do ambiente da plataforma. A arquitetura foi projetada para integrar diretamente as capacidades de pesquisa, execução e suporte à camada de câmbio na infraestrutura da plataforma.

À medida que o mercado de criptomoedas da América Latina continua a evoluir, a OneBullEx vê a próxima fase da competição de plataformas sendo definida pela força do fluxo de trabalho, transparência e suporte integrados ao ambiente de câmbio.

Sobre a OneBullEx

A OneBullEx é uma plataforma de negociação de derivativos de última geração que oferece futuros perpétuos liquidados em USDT, sistemas de negociação automatizados e infraestrutura segura para usuários globais. Desenvolvida pelo OneMore Group, a OneBullEx combina supervisão de nível institucional com tecnologia de trading projetada para fornecer um ambiente estável, transparente e eficiente para os traders em todo o mundo.

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FONTE OneBullEx