Open Day da Haitian Mexico: Um Novo Capítulo da Estratégia Regional

GUADALAJARA, México, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Em meados de agosto, a Haitian Mexico realizou um grande Open Day em Guadalajara, México. Este evento não apenas permitiu que os clientes locais conhecessem as mais recentes inovações tecnológicas da Haitian International, mas também serviu como uma demonstração abrangente do compromisso da empresa em se enraizar profundamente no mercado local e fortalecer as capacidades localizadas de entrega e serviço.

Durante o Open Day, a Haitian Mexico apresentou várias soluções de moldagem por injeção desenvolvidas para o mercado das Américas. Essas soluções demonstraram completamente a iteração e otimização contínuas da Haitian em tecnologia de moldagem por injeção em torno de áreas de interesse dos clientes, como eficiência energética, inteligência e sustentabilidade, chamando a atenção de muitos especialistas e clientes do setor. Além disso, produtos de outras divisões do Haitian Group, como máquinas CNC, máquinas de fundição sob pressão e soluções inteligentes de fabricação completa, também foram apresentados.

A Haitian Mexico é uma parte crucial da estratégia global da Haitian. A Haitian Mexico atua como um centro regional de gerenciamento e fabricação para as Américas, expandindo gradualmente sua influência no mercado e sua capacidade de entrega localizada desde sua operação em 2022. Além de atender ao mercado mexicano, a empresa também amplia gradualmente sua cobertura para todas as Américas. Com esse centro regional, a Haitian consegue atender mais rapidamente às necessidades dos clientes nas Américas, oferecendo soluções completas e aumentando ainda mais a satisfação dos clientes.

No futuro, a Haitian Mexico continuará a refinar seu layout estratégico como centro regional, aprofundando continuamente sua capacidade de entrega e prestação de serviços no mercado local. Ela está comprometida em se concentrar nas necessidades específicas dos clientes locais, fornecendo soluções mais eficientes e que economizam energia, além de ajudar esses clientes a se destacarem em um mercado altamente competitivo. Juntamente com clientes e parceiros, a Haitian Mexico pretende estabelecer relações de cooperação estáveis e de longo prazo, promovendo conjuntamente o desenvolvimento dos setores relevantes no México e nas regiões vizinhas para moldar um futuro melhor.

