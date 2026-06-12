Opere, chute e vença: BtcDana lança 'Desafio de Trading de Futebol' com prêmios em dinheiro

CIDADE DO MÉXICO, 12 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A BtcDana anunciou hoje o lançamento do seu Desafio de Trading de Futebol, um evento global de trading com temática de futebol projetado para trazer uma experiência altamente envolvente e interativa aos usuários durante a temporada de futebol deste verão.

O desafio introduz um ecossistema inovador e gamificado, no qual os participantes podem ganhar tokens virtuais de futebol ao completarem uma variedade de atividades diárias. Essas tarefas incluem fazer o check-in diário, compartilhar atualizações do evento, executar operações, atingir metas específicas de volume de trading e convidar amigos para a plataforma. Os tokens acumulados podem ser usados para participar de sorteios virtuais de disputa de pênaltis, oferecendo a chance de ganhar prêmios instantâneos em dinheiro.

Para aumentar a competição, a BtcDana implementou um sistema de progressão de torneio em níveis. À medida que os usuários acumulam mais tentativas de marcar gols, seu status é atualizado automaticamente em três níveis distintos: Amador, Elite Nacional e Elite Global. Níveis mais altos desbloqueiam o acesso a pools de recompensas premium, dando aos participantes dedicados oportunidades de receber distribuições de prêmios maiores.

"O futebol traz energia, emoção e um senso de participação compartilhada para pessoas em todo o mundo", disse Peter Chow, fundador da BtcDana. "Com o Desafio de Trading de Futebol, queremos trazer essa mesma energia para a experiência de trading — tornando a participação mais interativa, recompensadora e acessível para nossos usuários globais."

A campanha acontece de 10 de junho de 2026 a 20 de julho de 2026, com os sorteios de pênaltis permanecendo abertos até 22 de julho de 2026. A distribuição dos prêmios está programada para o período de 23 de julho de 2026 a 30 de julho de 2026. Os usuários podem participar do desafio fazendo login no aplicativo BtcDana. Eles são incentivados a usar suas bolas de futebol virtuais antes do encerramento do evento para resgatar seus prêmios.

O evento está sujeito aos termos e condições oficiais. A BtcDana reserva-se o direito de desclassificar usuários em casos de fraude, manipulação, ordens simuladas, arbitragem maliciosa ou outras violações. As negociações envolvem riscos e podem não ser adequadas para todos os usuários. Este comunicado não constitui recomendação de investimento.

Sobre a BtcDana

A BtcDana é uma corretora de CFDs focada em tornar o trading mais fácil e acessível. A plataforma oferece acesso a mercados financeiros populares, custódia segura de fundos e suporte técnico e de atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. A BtcDana está comprometida em fornecer uma experiência de trading transparente, eficiente e intuitiva tanto para traders iniciantes quanto para os mais experientes.

FONTE BtcDana