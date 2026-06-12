Realiza operaciones, patea, gana: BtcDana lanza el 'Football Trading Challenge' con premios en efectivo

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- BtcDana anunció hoy el lanzamiento del Football Trading Challenge, un evento mundial de trading con temática futbolística diseñado para brindar a los usuarios una experiencia muy atractiva e interactiva durante la temporada de fútbol de verano.

El desafío introduce un ecosistema innovador y gamificado en el que los participantes pueden ganar tokens de fútbol virtuales al completar diversas actividades diarias. Estas tareas incluyen conectarse a diario, compartir actualizaciones sobre eventos, realizar operaciones, alcanzar objetivos específicos de volumen de trading e invitar a amigos a la plataforma. Estos tokens ganados se pueden utilizar para participar en sorteos virtuales de tandas de penaltis y tener la oportunidad de ganar premios en efectivo al instante.

Para aumentar la competitividad, BtcDana ha implementado un sistema de progresión por niveles en los torneos. A medida que los usuarios acumulan más intentos de gol, su estatus mejora automáticamente a través de tres niveles distintos: Amateur, National Elite y Global Elite. Los niveles superiores desbloquean el acceso a fondos de recompensas premium, lo que brinda a los participantes más comprometidos la oportunidad de obtener premios más grandes.

"El fútbol aporta energía, emoción y un sentimiento de participación compartida a las personas de todo el mundo", afirmó Peter Chow, fundador de BtcDana. "Con el Football Trading Challenge, queremos trasladar esa misma energía a la experiencia de trading, para que la participación sea más interactiva, gratificante y accesible para nuestros usuarios de todo el mundo".

La campaña se realizará desde el 10 de junio de 2026 hasta el 20 de julio de 2026, y el plazo para participar en los sorteos de tandas de penaltis permanecerá abierto hasta el 22 de julio de 2026. La distribución de las recompensas está prevista del 23 al 30 de julio de 2026. Los usuarios pueden participar en el desafío con solo iniciar sesión en la aplicación BtcDana. Se recomienda que usen los balones de fútbol virtuales antes de que termine el evento para reclamar las recompensas.

El evento está sujeto a los términos y condiciones oficiales. BtcDana se reserva el derecho de descalificar a los usuarios en casos de fraude, manipulación, trading falso, arbitraje malicioso u otras infracciones. El trading conlleva riesgos y puede que no sea adecuado para todos los usuarios. Este anuncio no constituye un asesoramiento sobre inversiones.

Acerca de BtcDana

BtcDana es un bróker de CFD centrado en hacer que el trading sea más fácil y accesible. La plataforma ofrece acceso a los principales mercados financieros, custodia segura de fondos y asistencia técnica y de atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. BtcDana se compromete a proporcionar una experiencia de trading transparente, eficiente y fácil de usar tanto para los traders principiantes como para los experimentados.

FUENTE BtcDana