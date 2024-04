Os drones Agras T50 e T25 da DJI expandem os recursos de proteção de culturas aéreas

Lançamento global dos novos drones agrícolas da DJI com o aplicativo SmartFarm atualizado

SHENZHEN, China, 25 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A DJI, líder mundial em drones civis e tecnologia de câmeras criativas, anunciou hoje o lançamento internacional dos drones Agras T50 e Agras T25. Desenvolvido com base na famosa linha de drones Agras, o T50 oferece eficiência incomparável para operações em larga escala em expansão, já o leve T25 foi criado para ser mais portátil para campos menores. Ambos os drones são compatíveis com o aplicativo SmartFarm atualizado, que oferece recursos poderosos para o gerenciamento abrangente de aplicações aéreas.

DJI Agras T50 e T25

"Como líder mundial em agrotecnologia, nosso objetivo é impulsionar a agricultura de precisão com os mais recentes drones DJI Agras para pulverização e dispersão. Até o momento, mais de 400 milhões de hectares no mundo todo em mais de 100 países e regiões foram tratados pelos drones da DJI Agriculture", disse Yuan Zhang, Chefe de Vendas Globais da DJI Agriculture. "Com nossas soluções comprovadas para proteção de culturas, pequenos agricultores e produtores em grande escala podem melhorar rendimentos, reduzir o uso de produtos químicos e cortar custos, minimizando o impacto ambiental."

Melhor crescimento com o Agras T50

O Agras T50 é o carro-chefe da eficiência e estabilidade, nascido de uma profunda compreensão das demandas da agricultura em larga escala. Ele conta com um design coaxial de rotor duplo e hélices de 137,16 cm, que proporcionam estabilidade de alto nível ao transportar cargas úteis de pulverização de 40 kg ou de dispersão de 50 kg, permitindo a pulverização eficiente de até 21 hectares por hora1. O sistema de pulverização por atomização dupla do T50, com vazão aumentada de até 16 litros por minuto com dois sprinklers e gotas de pulverização de tamanho ajustável, é ideal para diversas aplicações, de campos a pomares. Facilmente convertido para configuração de dispersão, o T50 pode transportar 50 kg de grânulos secos e fazer dispersão com uma vazão de até 108 kg/min1 ou 1,5 tonelada por hora1. Essa combinação de potência, precisão e versatilidade faz com que o T50 seja a opção ideal entre os drones agrícolas, criados para atender às necessidades crescentes da agricultura moderna.

Radar duplo e visão binocular dupla para desvio de obstáculos e acompanhamento de terreno

O T50 tem radares duplos de matriz de fase ativo e sensores de visão binocular. Eles funcionam juntos para reconstruir com precisão os arredores do T50 e detectar obstáculos próximos, para detecção e desvio inteligentes de obstáculos e acompanhamento de terreno em declives.

Kit com quatro sprinklers

O T50 pode ser equipado com um par adicional de sprinklers centrífugos, aumentando a vazão para 24 litros por minuto. Isso beneficia tarefas, como a pulverização de pomares, que exigem uma vazão mais alta para penetrar em copas densas e tratar as partes da frente e de trás das folhas.

Carregamento rápido de 9 minutos

O T50 é alimentado por uma Bateria de Voo Inteligente DB1560, com capacidade de até 30 Ah e 1.500 ciclos de carga1. O gerador inversor multifuncional D12000iEP, combinado com o dissipador de calor resfriado a ar possibilita um carregamento rápido de 9 minutos1, permitindo operações contínuas com duas baterias.

Agras T25 - Agricultura de precisão em um pacote portátil

O Agras T25 reúne todos os recursos avançados do T50 em um design menor e portátil. Ele pode transportar uma carga útil de pulverização de 20kg ou de dispersão de 25kg e inclui os principais recursos do T50, como desvio de obstáculos multidirecional, acompanhamento de Terreno, carregamento de bateria ultrarrápido, decolagens com um toque e operações automáticas. Isso o torna perfeito para uso individual em fazendas de pequeno a médio porte.

Disponibilidade

Os Agras T50 e T25 agora podem ser reservados a partir de 25 de abril. Para ter acesso aos preços, os compradores interessados podem entrar em contato com os revendedores locais autorizados da DJI Agriculture . Saiba mais: ag.dji.com/t50 , ag.dji.com/t25 .

1 Todos os dados foram medidos usando um modelo de produção em um ambiente controlado. Para obter mais informações, consulte nosso site oficial: ag.dji.com

