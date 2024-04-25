DJI Agras T50 ve T25, Hava Destekli Ekin Koruma Becerilerini Geliştiriyor

Yeni DJI Tarım Drone'ları, Yükseltilmiş SmartFarm Uygulamasıyla Tüm Dünyada Piyasaya Sunuluyor

SHENZHEN, Çin, 25 Nisan 2024 /PRNewswire/ -- Sivil drone ve yaratıcı kamera teknolojisinde dünya lideri olan DJI, bugün itibariyle Agras T50 ve Agras T25 drone'ların uluslararası lansmanını duyurdu. Popüler Agras drone serisini temel alan T50, daha büyük ölçekli ekin yetiştirme operasyonları için benzersiz verimlilik sunarken hafif T25, daha küçük alanlar için daha taşınabilir olacak şekilde tasarlandı. Her iki drone da kapsamlı hava uygulama yönetimi için güçlü özellikler sunan yükseltilmiş SmartFarm uygulamasıyla uyumludur.

DJI Agras T50 and T25

DJI Tarım Küresel Satış Müdürü Yuan Zhang, "Küresel bir tarım teknolojisi lideri olarak, püskürtme ve dağıtıma yönelik en yeni DJI Agras drone'larla hassas tarımı ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bugüne kadar 100'den fazla ülke ve bölgede 980 milyon akre'den fazla alan DJI Tarım drone'ları tarafından işlendi," dedi. Zhang sözlerine şöyle devam etti: "Ekin korumaya yönelik başarısı kanıtlanmış çözümlerimiz sayesinde çiftçi aileler ve büyük ölçekli yetiştiriciler çevresel etkiyi en aza indirirken verimi artırabilir, kimyasal kullanımını ve maliyetleri de azaltabilirler."

Agras T50 İle Daha İyi Büyüme

Agras T50, büyük ölçekli tarımın gereksinimlerini en iyi şekilde anlayarak geliştirilmiş son derece verimli ve istikrarlı bir drone'dur. 40 kg'lık püskürtme veya 50 kg'lık dağıtma yüklerini taşıyan araç, saatte 50 akre'ye (21 hektar) kadar1 verimli püskürtmeye olanak tanıyan üst seviye istikrar için koaksiyel çift rotorlu bir tasarıma ve 137,16 cm'lik (54 inç) pervanelere sahiptir. T50'nin, iki püskürtücü ve ayarlanabilir boyutlu sprey damlacıkları ile dakikada 16 litreye kadar artırılmış akış hızına sahip çift atomizasyonlu püskürtme sistemi, tarlalardan meyve bahçelerine kadar çok çeşitli alanlarda yapılan uygulamalar için idealdir. Dağıtma yapılandırmasına kolayca dönüşebilen T50, 50 kg'lık kuru granül taşıyabilir ve dakikada 108 kg1 veya saatte 1,5 tona1 varan akış hızında dağıtım gerçekleştirebilir. Gücü, hassasiyeti ve çok yönlülüğü bir araya getiren T50, modern tarımın değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış en iyi seçenek olarak öne çıkıyor.

Bağlantı ve İstikrarda Çığır Açan Yenilikler

T50, uzaktan kumanda-drone bağlantısını 2 km1'ye kadar uzatan yükseltilmiş dört antenli O3 Aktarımı sistemine sahiptir. Dağlar ve diğer karmaşık ortamlardaki operasyonlar için kullanıcılar, daha iyi operasyon güvenliği sağlamak amacıyla aktarım menzilini ve istikrarı geliştirmek için bir DJI Rölesi kullanabilir.

Engel Aşma ve Arazi Takibi İçin Çift Radar ve Çift Binoküler Görüş

T50, çift Aktif Faz Dizili Radara ve binoküler görüş sensörlerine sahiptir. Bunlar, akıllı engel algılama ve aşma ile yokuşlarda Arazi Takibi için T50'nin çevresini doğru bir şekilde yeniden yapılandırmak ve yakındaki engelleri tespit etmek üzere birlikte çalışır.

Dörtlü Püskürtme Seti

T50, akış hızını dakikada 24 litreye yükselten ek bir çift santrifüj püskürtme sistemiyle donatılabilir. Bu, yoğun bitki örtülerine ve yaprakların ön ve arka kısımlarına nüfuz etmek için daha yüksek bir akış hızı gerektiren meyve bahçesi gibi alanlarda fayda sağlar.

9 Dakikada Hızlı Şarj

T50, 30 Ah'ye kadar kapasiteye ve 1500 şarj döngüsüne1 sahip DB1560 Akıllı Uçuş Pilinden güç alır. Hava Soğutmalı Isı Emici ile eşleştirilmiş D12000iEP Çok İşlevli İnverter Jeneratör, 9 dakikalık1 hızlı şarjı mümkün kılarak bir çift pil ile sürekli çalışmaya olanak tanır.

Agras T25 - Taşınabilir Pakette Hassas Tarım

Agras T25, T50'nin tüm gelişmiş özelliklerini daha küçük, taşınabilir bir tasarımda bir araya getiriyor. 20 kg'lık püskürtme veya 25 kg'lık dağıtma yükü taşıyabilir ve T50'nin çok yönlü engellerden kaçınma, Arazi Takibi, ultra hızlı pil şarjı, tek dokunuşla kalkış ve otomatik operasyonlar gibi önde gelen özelliklerini içerir. Bu nedenle küçük ila orta boy çiftliklerde tek başına kullanım için idealdir.

DJI SmartFarm: Agras'ın Vazgeçilmez Yardımcısı

DJI SmartFarm Uygulaması, tek noktadan pratik bir şekilde ekin korumaya yönelik drone yönetimini destekleyen güçlü özelliklere sahiptir. En son güncelleme, veri kontrolünü ve yönetim verimliliğini artırırken DJI Academy aracılığıyla öğrenim kaynaklarına erişim sağlar. Tüm yazılımlar isteğe bağlıdır ve kullanıcıların veri paylaşmayı seçmesi gerekir.

Kullanılabilirlik

Agras T50 ve T25, 25 Nisan'dan itibaren rezerve edilebilir. İlgilenen alıcılar yerel yetkili DJI Tarım bayilerinden fiyat alabilir. Daha fazla bilgi için: ag.dji.com/t50 , ag.dji.com/t25 .

1 Tüm veriler, kontrollü bir ortamda bir üretim modeli kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için lütfen resmi web sitemize bakın: ag.dji.com

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