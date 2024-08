Os painéis da Unilumin iluminam os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e a tecnologia chinesa brilhou, mais uma vez, no exterior

PARIS, 30 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A grande cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ocorreu em 26 de julho. Como uma verdadeira "empresa multiolímpica", a Unilumin forneceu uma área total de mais de 2.600 m² de painéis de LED e soluções de apoio para os cinco smart venues, como o Stade de France, o Parc des Princes, o Estádio CO'Met e o local de encontro de torcedores ao longo do Rio Sena, onde acontece a cerimônia de abertura.

Painel da Unilumin no Stade de France (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.) A equipe da Unilumin monta telas no local dos Jogos Olímpicos de Paris (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

O Stade de France é o maior estádio na França e um dos maiores estádios de futebol do mundo. A Unilumin fornece 480 m² de terminais de painéis de LED ultra HD, criando um clima total de imersão para o público.

O Parc des Princes é a casa do clube de time Paris Saint-Germain e um dos estádios de futebol mais famosos na França. O estádio instalou os produtos Usurfacelll da Unilumin, que é a primeira tela de outdoor de alta luminosidade com SMD de grau dez mil, capaz de restaurar as cores verdadeiras, mesmo sob luz forte, e é à prova de poeira, de água e antiestática.

O Estádio CO'Met está localizado na cidade de Orleans e utiliza várias telas, como as telões grandes de alta definição da Unilumin, telas de cubo mágico criativas e telas de proteção. Dentre elas, a tela de proteção de estádio UsportF24-3 é um produto desenvolvido em conjunto pela FIBA (Federação Internacional de Basquete) e a Unilumin, que atinge uma taxa ultra alta de atualização de 7680 Hz e imagem com HDR (alto alcance dinâmico). Ao mesmo tempo, o sistema adota um backup duplo e capa protetora flexível de silicone, que resiste efetivamente ao impacto dos jogadores ou de objetos no estádio.

Turistas do mundo inteiro estão cheios de expectativas para a cerimônia de abertura no Rio Sena! No local de encontro de torcedores no Rio Sena, a Unilumin forneceu seus produtos URMIII, um excelente painel de aluguel da sua categoria, com desmontagem e manutenção portáteis, excelente desempenho de exibição e apresentação de formas criativas, atendendo às necessidades dos consumidores para uma rápida instalação e desmontagem.

Após a European Football Cup 2024, os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim, a Copa do Mundo de Basquetebol Masculino de 2023 da FIBA, os Jogos Asiáticos de Hangzhou de 2023 e outros grandes eventos esportivos, a Unilumin, mais uma vez, disponibilizou a "tecnologia chinesa" no exterior, com altos padrões de design de projeto, inovação de produto e orientação técnica no local e tornou-se um dos elementos chineses de maior destaque nos jogos olímpicos de 2024.

