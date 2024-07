Das Display von Unilumin beleuchtet die Olympischen Spiele 2024 in Paris und chinesische Technologie glänzt einmal mehr im Ausland

PARIS, 30. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Die große Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris fand am 26. Juli statt. Als echtes „multi-olympisches Unternehmen" lieferte Unilumin eine Gesamtfläche von mehr als 2600 m² an LED-Displays und unterstützenden Lösungen für die fünf intelligenten Veranstaltungsorte wie das Stade de France, Parc des Princes, das CO'Met-Stadion und den Fan-Aktivitätsbereich entlang der Seine, wo die Eröffnungszeremonie stattfindet.

Unilumin's Display in the Stade de France Unilumin's team assembles screens at the Paris Olympics site

Das Stade de France ist das größte Stadion Frankreichs und eines der größten Fußballstadien der Welt. Unilumin stellt 480 m² mit LED-Ultra-HD-Display-Terminals zur Verfügung, um für das Publikum eine fesselnde Atmosphäre zu schaffen.

Der Parc des Princes ist das Heimstadion des Fußballclubs Paris Saint-Germain und eines der bekanntesten Fußballstadien Frankreichs. Im Stadion wurden die UsurfaceIII-Produkte von Unilumin eingesetzt, die branchenweit ersten hochhellen Bildschirme für den Außenbereich mit zehntausend SMD, die auch bei starkem Licht echte Farben wiedergeben und staubdicht, wasserdicht, staubgeschützt und antistatisch sind.

Das CO'Met-Stadion befindet sich in der Stadt Orleans und verfügt über verschiedene Bildschirme wie Unilumin High-Definition-Großbildschirme, kreative Magic-Cube-Bildschirme und Zaunbildschirme. Dazu gehört der Stadionzaunbildschirm UsportF24-3, ein gemeinsam von der FIBA International Basketball Federation und Unilumin entwickelte Produkt, das eine ultrahohe Bildwiederholfrequenz von 7680 Hz und HDR-Bildgebung mit hohem Dynamikbereich erreicht. Gleichzeitig verfügt das System über eine flexible Schutzhülle aus Silikon, die den Aufprall von Spielern oder Requisiten im Stadion wirksam abfangen kann.

Die Eröffnungszeremonie an der Seine ist für Touristen aus aller Welt mit großen Erwartungen verbunden! In der Fanzone an der Seine stellte Unilumin seine URMIII-Produkte zur Verfügung, bei denen es sich um ein hervorragendes Mietdisplay handelt, das sich durch eine mobile Demontage und Wartung, eine hervorragende Display-Leistung und eine kreative Formgebung auszeichnet. Es kann schnell installiert und demontiert werden.

Nach der Fußball-Europameisterschaft 2024, den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking, der FIBA-Basketball-Weltmeisterschaft der Männer 2023, den Asienspielen 2023 in Hangzhou und anderen großen Sportereignissen bot Unilumin erneut „chinesische Technologie" im Ausland an – mit hohen Standards für Schemadesign, Produktinnovation und technische Beratung vor Ort – und wurde zu einem der chinesischen Elemente bei den Olympischen Spielen 2024, die auffallen.

