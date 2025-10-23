Os principais pesquisadores de nutrição do mundo discutem futuras linhas de pesquisa sobre nozes e frutas secas em NOZES 2025

REUS, Espanha, 23 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Os principais pesquisadores de saúde de todo o mundo identificaram novas prioridades e direções na pesquisa de nozes e frutas secas, destacando o crescente número de evidências que ligam seu consumo à melhoria da saúde metabólica, da saúde cardiovascular, da fertilidade, do sistema imunológico, da saúde óssea e da função cerebral. Os especialistas também exploraram descobertas emergentes sobre o microbioma intestinal e biomarcadores do consumo de nozes.

Essas descobertas surgiram da conferência NUTS 2025, realizada de 9 a 10 de outubro de 2025, organizada pela Universidade Rovira i Virgili, pelo Instituto Pere Virgili de Pesquisa em Saúde e pelo CIBERobn e presidida pelo Prof. Jordi Salas-Salvadó, Presidente do Fórum Mundial de Pesquisa e Divulgação Nutricional. O evento foi organizado pelo Conselho Internacional de Nozes e Frutas Secas (INC).

Os especialistas apresentaram as pesquisas mais recentes sobre nozes e frutas secas em relação aos principais desafios de saúde enfrentados pela população, bem como novos possíveis mecanismos subjacentes.

Durante o evento, foi apresentada uma atualização do estudo NUTPOOL, financiado pelo INC. Esta iniciativa global combina dados de cerca de um milhão de indivíduos de diferentes coortes para fortalecer as evidências científicas sobre os benefícios para a saúde do consumo de nozes. As discussões também exploraram o caminho para obter uma alegação oficial de saúde para nozes nos Estados Unidos como prioridade inicial, com planos de expandir posteriormente os esforços para outras regiões.

Os pesquisadores identificaram a prevenção do diabetes como a principal prioridade para pesquisas futuras, seguida pela função cognitiva e pela microbiota intestinal. Nesse contexto, e dadas as evidências científicas existentes sugerindo que as nozes podem ter efeitos no metabolismo da glicose, um potencial estudo multicêntrico internacional foi proposto para explorar os benefícios do consumo de nozes na prevenção do diabetes. Um estudo desse tipo seria fundamental para permitir a modificação das diretrizes dietéticas oficiais de sociedades científicas e instituições de saúde pública para recomendar o consumo de nozes não apenas para benefícios cardiovasculares, mas também para a prevenção do diabetes. Isso também apoiaria a obtenção de uma alegação oficial de saúde.

"Este encontro internacional reuniu 28 pesquisadores de alto nível de todo o mundo para revisar o que sabemos sobre nozes e frutas secas e, crucialmente, definir onde a ciência precisa ir a seguir", disse o professor Jordi Salas-Salvadó.

Goretti Guasch, Diretor Executivo do INC, acrescentou: "A pesquisa em nutrição está no centro da missão do INC. O fortalecimento das evidências científicas sobre os benefícios das nozes para a saúde é essencial para promover seu consumo em todo o mundo".

