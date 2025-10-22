Los principales investigadores mundiales en nutrición debaten las futuras líneas de investigación sobre frutos secos y fruta deshidratada en NUTS 2025

REUS, España, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Los principales investigadores en salud de todo el mundo han identificado nuevas prioridades y direcciones en la investigación sobre frutos secos y fruta deshidratada, destacando el creciente conjunto de evidencias que vinculan su consumo con una mejor salud metabólica, cardiovascular, la fertilidad, el sistema inmunitario, la salud ósea y la función cerebral. Los expertos también exploraron los hallazgos más recientes sobre el microbioma intestinal y los biomarcadores del consumo de frutos secos.

Estas conclusiones surgieron de la conferencia NUTS 2025, celebrada los días 9 y 10 de octubre de 2025 y organizada por la Universitat Rovira i Virgili (URV), el Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) y el CIBERobn, bajo la presidencia del Prof. Jordi Salas-Salvadó, presidente del World Forum for Nutrition Research and Dissemination. El evento fue acogido por el International Nut and Dried Fruit Council (INC).

Los expertos presentaron las investigaciones más recientes sobre frutos secos y fruta deshidratada en relación a los principales retos de salud de la población, así como nuevos posibles mecanismos implicados.

Durante el evento, se presentó una actualización del estudio NUTPOOL, financiado por el INC, una iniciativa global que combina datos de alrededor de un millón de individuos pertenecientes a diferentes cohortes con el fin de reforzar la evidencia científica sobre los beneficios para la salud del consumo de frutos secos. También se abordaron los avances hacia la obtención de una declaración oficial de propiedades saludables para los frutos secos en Estados Unidos, como prioridad inicial, con planes de ampliación a otras regiones.

De cara al futuro, los investigadores identificaron la prevención de la diabetes como la principal prioridad para la investigación, seguida de la función cognitiva y la microbiota intestinal. En este contexto, y dado la evidencia científica disponible que sugieren que los frutos secos podrían tener efectos sobre el metabolismo de la glucosa, se propuso un posible ensayo multicéntrico internacional para explorar los beneficios del consumo de frutos secos en la prevención de la diabetes. Un estudio de este tipo sería clave para permitir modificar las guías dietéticas oficiales de sociedades científicas e instituciones de salud pública para recomendar el consumo de frutos secos no solo para el beneficio cardiovascular sino también para la diabetes. Ello permitiría también respaldar la obtención de una declaración oficial de propiedades saludables.

"Este encuentro internacional ha reunido a 28 investigadores altamente reconocidos de todo el mundo para revisar lo que sabemos sobre los frutos secos y la fruta deshidratada, y, lo que es más importante, definir hacia dónde debe avanzar la ciencia", señaló el Prof. Jordi Salas-Salvadó.

Por su parte, Goretti Guasch, Directora Ejecutiva del INC, añadió: "La investigación en nutrición está en el centro de la misión del INC. Fortalecer la base científica sobre los beneficios para la salud de los frutos secos es fundamental para promover su consumo a nivel mundial."

Para más información visite la página del NUTS 2025: https://nuts2025.com.

