Os proprietários do Banco BSI não conseguem anular o pedido de US$ 394 milhões do 1MDB no Tribunal de Cingapura

SINGAPURA, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Em um desenvolvimento legal significativo, o Supremo Tribunal de Singapura indeferiu um pedido do BSI Bank Limited (agora em liquidação) (BSI) para anular a reivindicação de US$ 394 milhões movida contra ele pelo 1Malaysia Development Berhad (1MDB) e sua subsidiária, Brazen Sky Limited.

O caso, que começou em 2 de maio de 2024, vê o 1MDB e a Brazen Sky buscando reparação por perdas financeiras em grande escala sofridas como resultado de transferências de fundos não autorizadas e esquemas de lavagem de dinheiro orquestrados por meio de contas no BSI. A alegação alega que o BSI e vários de seus ex-diretores facilitaram essas transferências, auxiliando na apropriação indébita dos ativos do 1MDB.

A ação faz parte dos esforços contínuos de recuperação de ativos globais do 1MDB para recuperar bilhões de dólares em fundos desviados.

O indeferimento do pedido de strike-out (que está sujeito a recurso) permite que o caso contra o BSI prossiga.

O BSI foi colocado em liquidação voluntária dos membros em 2017, com Bob Yap Cheng Ghee e Toh Ai Ling, da KPMG Singapura, nomeando seus liquidantes conjuntos e diversos. O BSI é uma subsidiária integral do BSI AG da Suíça (BSI AG) que, por sua vez, é anteriormente de propriedade do BTG Pactual do Brasil (conhecido como equivalente da América Latina ao Goldman Sachs). O BSI AG foi vendido em 2017 para o grupo bancário com sede em Zurique, EFG International. Com base em um comunicado de imprensa emitido pelo EFG International em 1º de novembro de 2016, o BTG Pactual concordou em indenizar o EFG International contra "certas responsabilidades e danos conhecidos" para "reduzir o risco[...] da aquisição". O BTG Pactual também detém quase um terço do EFG.

Um porta-voz do Conselho do 1MDB comentou:

"Estamos satisfeitos por este pedido ter sido negado e estamos empenhados em responsabilizar as instituições e indivíduos envolvidos na apropriação indevida de dinheiro do fundo soberano da Malásia, garantindo ao mesmo tempo a recuperação e restituição desses ativos ao povo malaio."

Este compromisso foi ainda evidenciado por um veredicto proferido ontem na Suíça, onde o mais alto tribunal criminal condenou os empresários Tarek Obaid e Patrick Mahony por fraude e lavagem de dinheiro, condenando-os a sete e seis anos de prisão, respectivamente. Essa sentença também permitiu a recuperação de US $ 1,748 bilhão para a Malásia e o tribunal ordenou que os ativos de Obaid e Mahony, totalizando aproximadamente US $ 240 milhões, fossem confiscados e devolvidos ao 1MDB.

Notas para os editores

O 1MDB é representado por Jern-Fei Ng KC, Colin Liew e Tan Jun Hong da Duxton Hill Chambers (Singapore Group Practice) e uma equipe da LVM Law Chambers. A Lim Chee Wee Partnership de Kuala Lumpur atua como advogado de coordenação global para todos os esforços de recuperação de ativos relacionados ao 1MDB na Malásia e no exterior. Os liquidatários da subsidiária do 1MDB, Brazen Sky, são Angela Barkhouse e Toni Shukla, ambas da Kroll.

FONTE 1MBD