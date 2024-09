PAGER Health marca presença no HIS, importante evento de tecnologia e inovação na saúde

SÃO PAULO, 17 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Em mais um movimento que reforça seu interesse no mercado brasileiro, a PAGER Health irá participar da próxima edição do Healthcare Innovation Show – HIS, que acontecerá nos dias 18 e 19 de setembro no SP Expo.

"Participar de um fórum de tamanha relevância permitirá à PAGER Health demonstrar sua plataforma conectada de saúde, que ajuda empresas do setor a envolver as pessoas de maneira altamente personalizada e inteligente, facilitando a navegação e a coordenação de todo o ciclo de cuidados. Nosso objetivo é oferecer uma experiência que se assemelhe a ter um médico na família", destaca Patrícia Andreello, Vice-Presidente Regional de Vendas. Durante o evento, a empresa conduzirá dois painéis com palestras de executivos e representantes de provedores e operadoras de saúde.

Este que é o principal e mais importante evento de tecnologia e inovação na saúde da América Latina, conectando mais de 100 marcas nos dois dias, promove o encontro de decisores, influenciadores e soluções de toda a cadeia da saúde digital. Além de gerar oportunidade de negócios, há apresentação de cases de sucesso e de startups que promovem atualização e inovação ao setor.

Serviço:

Healthcare Innovation Show – HIS

SP Expo = dias 18 e 19 de setembro de 2024

Palco 1: Cuidado Digital e Humanizado

Tema: Inovações tecnológicas enfatizando um atendimento mais empático e humanizado (19 de setembro às 11h30)

Moderadora – Patricia Andreello – Vice Presidente Regional de Vendas da PAGER Health

Palestrantes convidadas

Bianca Pascual – Diretora Executiva de Informação Médica da Oncoclínicas

Labruna Vieira = Diretora Executiva de Informação da Bradesco Saúde

Palco 2: Produtos e serviços em saúde digital

Tema: Transformação Digital em Operadoras de Saúde: visão dos dois lados da mesa (case da SURA na Colômbia e os desafios semelhantes para o Brasil) (18 de setembro, às 17h)

Palestrantes da PAGER Health

Fabian Alvarez – Vice-presidente América Latina

Mario Hollaender – Diretor de Novos Negócios Brasil

Sobre a PAGER Health

Plataforma virtual de colaboração de cuidados, oferecida por meio de planos de saúde e/ou por provedores de saúde, que propicia experiência de atendimento confiável, conveniente e conectada, tal qual ter um "médico na família".

Por meio de uma combinação de automação de Inteligência Artificial e de serviços de concierge de alta tecnologia, as soluções oferecidas incluem triagem, telemedicina, prescrições eletrônicas, agendamento de consultas, acompanhamento pós-atendimento, defesa de cuidados e atendimento ao cliente.

A plataforma de comunicação "omnicanal" da PAGER Health conecta todo o ecossistema de saúde, agregando equipes de atendimento compostas por enfermeiros, médicos, farmacêuticos, coordenadores de cuidado, concierge e muito mais em um só lugar.

A PAGER Health tem parceria com os principais provedores, fornecedores, seguradoras, operadoras, e empregadores que representam mais de 30 milhões de pessoas nos Estados Unidos, na Colômbia e no México. E, em breve, estará presente também no Brasil.

FONTE PAGER Health