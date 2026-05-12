Panasonic do Brasil fabricará equipamentos de upgrading de biometano por meio de parceria com a Greenlane

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12 mai, 2026, 21:31 GMT

Colaboração com a Greenlane Renewables viabiliza produção local em São José dos Campos e apoia o crescimento do mercado de biometano no Brasil

SÃO PAULO, 12 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Panasonic do Brasil Limitada ("Panasonic") anunciou hoje o estabelecimento de capacidades locais de fabricação de equipamentos de upgrading de biometano no Brasil, por meio de uma parceria estratégica com a Greenlane Renewables Inc. ("Greenlane"), líder global em tecnologias de upgrading de biogás.

A Greenlane é pioneira em upgrading de biogás, com mais de três décadas de experiência e mais de 500 sistemas implantados em mais de 30 países. Suas tecnologias permitem a transformação de biogás proveniente de resíduos orgânicos em gás natural renovável de alto valor, contribuindo para a descarbonização de diversos setores.

A colaboração viabiliza a produção local dos sistemas Cascade LF e Cascade MS da Greenlane no Brasil, com a fabricação a ser realizada nas instalações da Panasonic em São José dos Campos (SP). Como parte da iniciativa, a Panasonic investirá em melhorias de infraestrutura e adequações estruturais, além de ferramental e capacidades produtivas, ao mesmo tempo em que apoiará a execução dos projetos por meio de sua expertise industrial e solidez financeira. Os investimentos iniciais são estimados na faixa de R$ 8 a 10 milhões, com potencial para suportar volumes anuais significativos de projetos à medida que o mercado se desenvolve.

Esta iniciativa representa um passo importante no desenvolvimento de um ecossistema escalável de biometano no Brasil, combinando tecnologia avançada com manufatura local para melhorar a viabilidade dos projetos e atender à crescente demanda por soluções de gás renovável no país.

"Esta colaboração representa mais do que a produção local - trata-se da base para a construção de uma plataforma industrial escalável para suportar o crescimento do biometano no Brasil," afirmou Michael Coleridge, Diretor de Negócios B2B da Panasonic do Brasil Limitada. "Ao combinar a tecnologia avançada da Greenlane com as capacidades industriais da Panasonic, estamos contribuindo para o desenvolvimento de soluções práticas e economicamente viáveis que aceleram a transição energética. Esta iniciativa está alinhada com a visão Green Impact da Panasonic e com nosso compromisso mais amplo com a descarbonização e a economia circular. Vemos esta colaboração como um passo relevante para fortalecer o papel do Brasil na transição energética global."

"Estamos satisfeitos em formalizar nossa colaboração com a Panasonic, líder global em manufatura avançada e soluções tecnológicas," afirmou Brad Douville, Chief Executive Officer da Greenlane Renewables. "Estabelecer a produção local no Brasil é um passo fundamental para fortalecer nossa capacidade de atender e escalar neste mercado estratégico. Ao combinar nossa tecnologia com as capacidades industriais e a solidez financeira da Panasonic, estamos bem-posicionados para acelerar a adoção de soluções de biometano e apoiar o desenvolvimento de novos projetos em toda a região."

No âmbito da parceria, a Greenlane manterá a responsabilidade pelo desenvolvimento tecnológico, gestão da cadeia de suprimentos, marketing e vendas, bem como pelo comissionamento e serviços dos sistemas, enquanto a Panasonic liderará a fabricação e apoiará a execução dos projetos no mercado brasileiro.

O Brasil representa uma oportunidade significativa para o desenvolvimento do biometano, impulsionada pela abundância de resíduos orgânicos, por uma indústria de biocombustíveis consolidada e pelo crescente interesse de investidores e players industriais em soluções de energia renovável. A produção local deverá contribuir para a expansão deste mercado, permitindo maior eficiência na entrega dos projetos e o fortalecimento da cadeia de suprimentos nacional. 

Sobre a Panasonic do Brasil

A Panasonic do Brasil Ltda. é uma subsidiária da Panasonic Holdings Corporation, empresa global japonesa de eletrônicos e tecnologia fundada em 1918 e sediada em Osaka, Japão. A Panasonic atua no Brasil desde 1967, fabricando e distribuindo uma ampla gama de eletrônicos de consumo, eletrodomésticos e soluções industriais para os mercados doméstico e internacional.

No Brasil, a Panasonic combina capacidades consolidadas de manufatura local, incluindo a produção de baterias, com um foco crescente em soluções de energia e sistemas industriais, incluindo armazenamento de energia, cogeração e soluções de eficiência energética industrial, refletindo o compromisso global do Grupo Panasonic com a inovação e a melhoria da qualidade de vida.

Sobre a Greenlane Renewables

A Greenlane é uma fornecedora global líder de sistemas de upgrading de biogás que convertem biogás proveniente de resíduos orgânicos em gás natural renovável. Com mais de 35 anos de experiência e mais de 500 sistemas implantados em mais de 30 países, as soluções da Greenlane contribuem para a descarbonização das redes de gás natural e do setor de transporte, viabilizando a produção de energia renovável de baixo carbono.

FONTE Panasonic

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