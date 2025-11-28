Tecnologia inédita marcará um novo capítulo na proteção contra lagartas e combate às plantas daninhas no Brasil

PAULÍNIA, Brasil, 28 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Bayer anuncia o lançamento da marca Intacta 5+, nova biotecnologia para soja, que representa um salto em inovação, produtividade e sustentabilidade no campo. A previsão é de que as variedades comerciais com a nova biotecnologia estejam prontas para a safra 2027/28, porém a comercialização dependerá de aprovações regulatórias e definições de negócio no Brasil e no exterior. Intacta 5+ foi apresentada nesta semana durante evento no Centro de Inovação da Bayer, em Paulínia (SP), reforçando o pioneirismo e compromisso da empresa em oferecer a melhor solução em sementes para os sojicultores brasileiros.

Bayer lança marca Intacta 5+: nova geração de biotecnologia para soja com foco em produtividade, manejo customizado e sustentabilidade

Com um investimento global de 2,6 bilhões de euros anuais em Pesquisa e Desenvolvimento, Intacta 5+ é um dos 10 grandes blockbusters anunciados pela Bayer previstos para a próxima década.

"Em 2023, iniciamos uma profunda revisão em nossa forma de trabalhar para atuar de maneira mais dinâmica e centrada no cliente. Essa reestruturação tem se provado fundamental para nos levar a conquistas como esta, em que pudemos adiantar o lançamento da nova geração de soja no Brasil.", comemora Márcio Santos, CEO da divisão agrícola da Bayer no Brasil.

Intacta 5+ chega como a primeira tecnologia no Brasil com tolerância a cinco herbicidas (mesotriona, dicamba, glifosato, glufosinato e 2,4-D) e proteção contra as principais lagartas que afetam o ciclo da soja (incluindo a Rachiplusia nu, Spodoptera eridania e Elasmopalpus lignosellus). "Esta biotecnologia, que foi desenvolvida para o sojicultor brasileiro, é fruto das mais de três décadas de experiência da Bayer no setor, um importante avanço genético que veio para auxiliar os produtores com desafios agrícolas atuais e futuros", destaca Santos.

Além da biotecnologia, também será lançado o herbicida Xtendimax 2 com uma nova formulação de sal que impactará na melhoria da aplicação. A partir das avaliações de seu uso, ao longo dos testes, haverá então a recomendação, com possibilidade de aplicação, em pré e pós-plantio.

"A Bayer tem posicionado o Brasil na vanguarda da adoção de novas tecnologias no campo. As biotecnologias revolucionaram a produção de soja no país, que hoje é o principal exportador e produtor no planeta. Para entendermos a dimensão, um estudo da Agroconsult constatou que, somente a tecnologia Intacta (IPRO e i2x) foi responsável pela adição de 21,2 milhões de toneladas à produção de soja nos últimos 10 anos. Nossas inovações em sementes, híbridos e biotecnologias ajudam o produtor brasileiro a superar inúmeros desafios no campo", explica Santos. Segundo ele, todo o caminho trilhado até aqui teve o pioneirismo e a coragem do produtor rural, multiplicadores, agrônomos, que apostaram na biotecnologia como alavancador da qualidade da soja brasileira.

Controle de plantas daninhas e manejo de pragas

Intacta 5+ oferece um manejo amplo e completo, com combinações de herbicidas adaptadas às diferentes realidades regionais e aos desafios da agricultura tropical brasileira, visando o controle das cinco plantas daninhas mais difíceis do Brasil: caruru, capim pé-de-galinha, cravorana, buva e capim-amargoso.

Além disso, a nova geração de soja permite que o produtor faça a customização de herbicidas (pré e pós emergentes), contribuindo para um controle mais preciso e eficaz das daninhas dentro do ciclo, otimizando recursos e elevando a longevidade dos ativos da biotecnologia. "Ou seja, além das áreas de refúgio, vitais para a gestão da resistência, o manejo com herbicidas poderá mesclar ativos, o que potencializa o controle. Isso dará ao produtor mais possibilidades de manejo e trará sustentabilidade à biotecnologia", diz Fábio Passos, diretor de soja comercial, responsável pelo lançamento da nova tecnologia no Brasil.

Intacta 5+ também incorpora cinco proteínas, duas delas inéditas, para proteção ampla contra as principais lagartas que afetam a soja. "Estamos falando da 3ª geração de proteção contra insetos, que traz duas proteínas inéditas: Cry1B.2 e Cry1A.2. Elas atuam de forma precisa no sistema digestivo das lagartas, protegendo a planta", explica Passos.

Segundo ele, a Intacta 5+ ajuda a solucionar um problema crescente com uma praga na sojicultura brasileira: a Elasmo, que ataca a planta nas fases iniciais de desenvolvimento, comprometendo a produtividade e causando falhas no estabelecimento da cultura. "Em outras palavras, você perde plantas inteiras logo no início do ciclo. Com a nova biotecnologia, o produtor é capaz de reduzir perdas, garantindo mais estabilidade na produção, aproveitando melhor cada hectare plantado. É tecnologia feita para o campo brasileiro, para os desafios que o sojicultor enfrenta todos os dias", acredita ele.

Processo YieldBoost™

A biotecnologia Intacta 5+ também apresenta uma metodologia desenvolvida no Brasil, chamada YieldBoost™, um processo inédito e revolucionário de integração da biotecnologia com a genética. Esse novo processo permite que os cultivares desenvolvidos com a nova solução atinjam o seu maior potencial produtivo em um tempo menor.

Graças aos processos mais ágeis e inovadores e, à expertise em soja da Bayer, a curva de lançamento de novas variedades foi reduzida em dois anos, permitindo 15 vezes mais materiais testados no campo em comparação ao método tradicional. Isso significa mais rapidez e precisão nas sementes com biotecnologia Intacta 5+ disponibilizadas para o agricultor.

Próximos passos e parcerias com produtores

A partir da próxima safra, a biotecnologia Intacta5 + estará nos campos dos principais agricultores do Brasil, com previsão de comercialização para a Safra 2027/28, dependendo da aprovação dos principais países importadores de soja. No Brasil, já está aprovada, a partir de estudos e testes que garantem a segurança ao consumidor e ao produtor de soja.

A Bayer estabeleceu um processo de engajamento com produtores, pesquisadores e parceiros para garantir uma adoção segura e eficiente da biotecnologia. A ideia é que no momento do lançamento, os produtores já tenham pelo menos 13 marcas comerciais de variedades, adaptadas para as principais regiões sojicultoras do país. Nos primeiros dois anos do lançamento comercial, em função do uso da tecnologia Yield Boost™, mais de 200 variedades podem estar à disposição dos sojicultores.

Os campos de testes com a nova solução serão realizados nas várias regiões do país e, todo o espaço de experimentação com a nova biotecnologia seguirá um conjunto de práticas responsáveis de manejo, uso e monitoramento de tecnologias agrícolas, com o objetivo de garantir eficácia, segurança, sustentabilidade e longevidade a biotecnologia em campos de testes, prevendo a eliminação da produção posteriormente.

Além disso, a Bayer continuará investindo em boas práticas de manejo de proteção de cultivo para também para a nova tecnologia. Desde o lançamento da ferramenta de biotecnologia de soja atual (Intacta2 Xtend) já foram treinados mais de 240 mil profissionais para a melhor aplicação de defensivos. "Este treinamento não se perde, mas será ampliado para as novas soluções possíveis para Intacta 5+", conta Fábio Passos.

Compromisso com a inovação

A Bayer é pioneira global no lançamento de biotecnologias e, como líder de mercado no setor, tem a inovação como uma prioridade estratégica de negócio, ajudando a desenvolver soluções que auxiliem os produtores a superar desafios agrícolas atuais e futuros.

A evolução da sojicultura no Brasil é a prova que investimentos crescentes no setor impulsionam o país a superar grandes desafios que a agricultura tropical apresenta e se mantenha como um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Mas, para que soluções modernas, sustentáveis e tecnológicas cheguem até o produtor rural, é importante a segurança jurídica e a legislação que garante o direito à propriedade intelectual. Isso reduz barreiras e riscos para o lançamento de novos produtos no mercado local, o que beneficia a indústria e a sociedade brasileira como um todo.

Centro de Inovação em Paulínia - O lançamento da nova biotecnologia foi realizado no Centro de Inovação da Bayer em Paulínia, um dos principais polos de pesquisa e desenvolvimento da empresa no Brasil. A unidade analisa, todo ano, mais de 100 composições químicas para aprimorar defensivos agrícolas. O local é um dos exemplos de investimento contínuo da Bayer em ciência e tecnologia para o agro.

Sobre a Bayer - Guiada por sua missão "saúde para todos, fome para ninguém", a Bayer é uma empresa global que atua para desenvolver soluções inovadoras que respondam a alguns dos maiores desafios da humanidade nas áreas de saúde e agricultura. Fundada na Alemanha em 1863 e presente em mais de 80 países, está no Brasil há quase 130 anos – seu segundo maior mercado no mundo – com negócios nos segmentos de Agricultura, Farmacêutico e Saúde do Consumidor. É comprometida com a inovação, a diversidade e a sustentabilidade, investindo continuamente em pesquisa e desenvolvimento para promover avanços que unam produtividade, preservação ambiental e acesso à saúde de qualidade. Mais informações no site.

FONTE Bayer