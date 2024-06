Parque da Mooca começa a virar realidade

Com construção doada por EZTEC e Aguassanta DI, área de lazer terá 47 mil m² e está ao lado do empreendimento Mooca Città

SÃO PAULO, 13 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O bairro da Mooca, conhecido por sua forte influência italiana, tem se destacado pela crescente qualidade de vida, combinando tradição, comodidade e cultura com infraestrutura completa. Não à toa, a região tem atraído cada vez mais o mercado imobiliário. Segundo recente pesquisa da Brain Inteligência Estratégica, a Mooca lidera as vendas na capital paulista, com 3.540 apartamentos comercializados em 12 meses.

Perspectiva do Parque da Mooca e do empreendimento Mooca Cittá, sujeita a alterações.

O tão esperado Parque da Mooca, de caráter municipal, agregará mais valor à região. Com 47 mil m², e projetado pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, ele será dotado de um edifício administrativo, guaritas nos acessos principais, espaços para eventos e convivência, além de instalações de parquinhos com brinquedos, equipamentos de ginástica, cachorródromo, praças, bosques, caminhos e espaços de contemplação.

O Parque da Mooca, localizado entre as ruas Barão de Monte Santo e Dianópolis, tornou-se possível com doação do terreno pelas incorporadoras EZTEC e Aguassanta DI, que transferiram o terreno para a municipalidade, em 2022, em atendimento ao Plano Diretor e as Leis nº 16.050, de 2014, e nº 16.402, de 2016, que prevê a preservação de área verde chamada de Zona Especial de Proteção Ambiental. As empresas agora doam também a construção do Parque, cujas obras estão previstas para serem concluídas ainda neste ano.

O bairro da Mooca, em processo de transformação de área industrial para residencial, tem potencial de valorização devido à sua localização privilegiada e infraestrutura. A região oferece acesso a importantes vias, transporte público, colégios, universidades, hospitais, supermercados, gastronomia variada, clubes tradicionais e um shopping.

Para acompanhar essa transformação do bairro, a EZTEC e a Aguassanta DI lançaram em janeiro deste ano a fase inaugural do complexo Mooca Città, composto de condomínios clube, com torres de arquitetura contemporânea projetada pela MCAA Arquitetos e paisagismo assinado por Benedito Abbud. A inspiração veio de cidades italianas que batizam seus dois primeiros lançamentos – Firenze e Millano.

O Milano é composto de cinco torres e 168 unidades, com opções de 118 e 135 m², 3 suítes ou 4 dormitórios, além de duas vagas na garagem. Já o Firenze conta com 186 apartamentos espalhados por duas torres, com metragens de 66, 94 e 126 m², e opções de 2 a 4 dormitórios e 1 ou duas vagas.

