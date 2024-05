Parque Tecnológico de Inovação da Moldávia divulga guia abrangente de investimento em TI destacando o potencial tecnológico

CHISINAU, Moldávia, 17 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Moldávia está se posicionando como um centro tecnológico em ascensão com o lançamento do "Guia de investimento em TI para a Moldávia", preparado pela Emerging Europe. Este guia oferece informações detalhadas sobre o dinâmico setor de TI da Moldávia, apresentando vantagens estratégicas, oportunidades e incentivos para investidores.

MITP Investment Guide

O Parque Tecnológico de Inovação da Moldávia (MITP) é essencial para esta transformação, ao impulsionar a agenda digital do país e promover um ecossistema de inovação robusto. Hospedando mais de 21.190 especialistas em TI, o MITP contribui significativamente para o PIB e as exportações de TI da Moldávia.

Principais Vantagens do MITP:

Taxa Única de Imposto: Os residentes do MITP desfrutam de uma taxa tributária única de 7%, substituindo toda a carga tributária para empresas e funcionários.

Os residentes do MITP desfrutam de uma taxa tributária única de 7%, substituindo toda a carga tributária para empresas e funcionários. Imposto de Renda Corporativo Zero: As empresas residentes estão isentas de imposto de renda corporativo, impostos locais, imóveis e impostos rodoviários.

As empresas residentes estão isentas de imposto de renda corporativo, impostos locais, imóveis e impostos rodoviários. Autorizações de Trabalho: O Programa de Visto de TI oferece autorizações de trabalho de quatro anos para gerentes de alto escalão e autorizações de dois anos para especialistas de TI e seus familiares.

O Programa de Visto de TI oferece autorizações de trabalho de quatro anos para gerentes de alto escalão e autorizações de dois anos para especialistas de TI e seus familiares. Talento e Educação: A Moldávia tem um forte conjunto de licenciados em TI, suportados pelas principais universidades e programas de formação.

Crescimento e Conquistas:

O setor das TI da Moldávia demonstrou um crescimento e uma resiliência notáveis. Entre 2016 e 2022, o setor alcançou uma taxa de crescimento anual das receitas de 37,1% e um crescimento anual de 40% nas exportações de TI. O setor de TI constitui atualmente uma parte significativa da economia da Moldávia, sendo o MITP responsável por cerca de 80% do setor e 5% das exportações do país.

O guia destaca histórias de sucesso de empresas locais e internacionais que prosperam no ambiente de negócios da Moldávia, incluindo Amdaris, Endava, Bloomcoding e Crunchyroll. Estas empresas aproveitaram os benefícios do MITP para expandir e inovar em seus respectivos campos.

Posicionamento Estratégico:

O alinhamento da Moldávia com a Estratégia de Transformação Digital da União Europeia aumenta o seu apelo aos investidores. O compromisso do país com a digitalização é evidente em seus serviços públicos avançados e infraestruturas robustas. A Moldávia ocupa uma posição elevada no Índice de Competitividade de TI, superando muitos pares regionais em disponibilidade de talentos, ambiente de negócios e impacto econômico.

Um Futuro Promissor:

A estratégia de transformação digital da Moldávia visa 100% de digitalização dos serviços públicos, definindo um alto padrão para o desenvolvimento econômico impulsionado pela tecnologia. Para investidores e empresas que exploram oportunidades na Europa Oriental, a Moldávia oferece uma proposta atraente. O "Guia de investimento em TI para a Moldávia" apresenta as conquistas do país e serve como um roteiro para seu futuro digital.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2414983/MITP_Investment_Guide.jpg

FONTE Moldova Innovation Technology Park