摩爾多瓦創新技術園突顯科技潛力，推出全面資訊科技投資指南

MITP 的主要優點：

單一稅率： MITP 居民單一稅率為 7%，免除整體公司與員工的稅務負擔。

MITP 居民單一稅率為 7%，免除整體公司與員工的稅務負擔。 零企業利得稅： 當地居民公司豁免企業利得稅、當地徵稅、房地產稅和道路稅。

當地居民公司豁免企業利得稅、當地徵稅、房地產稅和道路稅。 工作簽證： 「資訊科技簽證計劃」(IT Visa Programme) 為最高層經理提供四年工作簽證，並為資訊科技專家及家人提供兩年工作簽證。

「資訊科技簽證計劃」(IT Visa Programme) 為最高層經理提供四年工作簽證，並為資訊科技專家及家人提供兩年工作簽證。 人才與教育：摩爾多瓦擁有大量資訊科技畢業生，並均獲頂尖大學和培訓計劃支援。

成長與成就：

摩爾多瓦的資訊科技業，顯示蓬勃成長與彈性。在 2016 至 2022 年間，資訊科技業每年收入增長率達 37.1%，而資訊科技出口每年增長率更達 40%。資訊科技業現在成為摩爾多瓦經濟的重要部份，當中 MITP 佔資訊科技業約 80％，更佔摩爾多瓦出口 5%。

該指南重點介紹摩爾多瓦的商業環境中，國際與本地公司茁壯成長的成功案例，當中包括 Amdaris，Endava，Bloomcoding 和 Crunchyroll。這些公司利用 MITP 的優勢，並於各自的領域中擴張和創新。

策略定位：

摩爾多瓦與歐盟的「數碼轉型策略」(Digital Transformation Strategy) 接軌，提升對投資者的吸引力。該國的數碼化承諾，在當地的先進公共服務和強大基礎設施中， 顯而易見。摩爾多瓦在「資訊科技競爭力指數」(IT Competitiveness Index) 排名中名列前茅，在人才供應、營商環境和經濟影響方面，超越許多同區域的同群。

前景美好：

摩爾多瓦的數碼轉型策略，以100％ 數碼化公共服務為目標，並為科技驅動的經濟發展，訂立高標準。除此之外，摩爾多瓦也為探索東歐機會的投資者和企業，提供一個具吸引力的建議。《摩爾多瓦資訊科技業投資指南》載列摩爾多瓦多個成就外，也作為摩爾多瓦的數碼未來路線圖。

SOURCE Moldova Innovation Technology Park