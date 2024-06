PARTICIPE DO FDI WORLD DENTAL FEDERATION'S VIRTUAL SUMMIT APRESENTANDO PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS EM ODONTOLOGIA PARA REDUZIR O IMPACTO AMBIENTAL DA PROFISSÃO

GENEBRA, 4 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A FDI World Dental Federation (FDI) orgulhosamente anuncia a próxima segunda edição de sua Cúpula virtual sobre Sustentabilidade em Odontologia, que acontecerá de 18 a 20 de junho. Este importante evento oferecerá uma plataforma para apresentar estudos de caso, compartilhar as melhores práticas e fornecer recursos informativos destinados a melhorar as práticas sustentáveis dentro da profissão odontológica.

A primeira Cúpula de Sustentabilidade em Odontologia, realizada em 2023 para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, recebeu elogios generalizados de participantes e apresentadores. Com base no sucesso retumbante de sua estreia, a FDI está entusiasmada em sediar a segunda edição do evento virtual ao longo de três dias em junho de 2024.

"Estamos muito satisfeitos em trazer de volta o Sustainability in Dentistry Summit deste ano, reafirmando nossa dedicação em moldar um futuro mais sustentável. A responsabilidade ambiental é fundamental na odontologia, um compromisso que devemos ao nosso planeta e às gerações futuras. Convidamos todas as partes interessadas a participarem neste evento esclarecedor de três dias e a juntarem-se a nós na promoção de uma abordagem mais saudável e ecológica dos cuidados de saúde oral." – Dr. Greg Chadwick, Presidente da FDI

Em meio aos desafios ambientais globais enfrentados pelo mundo, o IED reconhece o impacto significativo que a odontologia tem em nosso planeta. Para abordar essa questão de forma eficaz, a FDI lançou seu projeto de Sustentabilidade em Odontologia em 2021. Através desta iniciativa, a FDI documentou e celebrou meticulosamente os esforços louváveis das partes interessadas em odontologia, incluindo suas associações nacionais de odontologia e dentistas em todo o mundo, reconhecendo seu trabalho árduo para mitigar a pegada ambiental da odontologia por meio de iniciativas como os Prêmios de Sustentabilidade. O próximo Encontro virtual sobre Sustentabilidade em Odontologia apresenta a oportunidade de destacar histórias de sucesso adicionais e equipar os participantes com as ferramentas e a inspiração necessárias para adotar decisões ambientalmente conscientes para suas práticas.

A cúpula também será uma oportunidade para se familiarizar com o projeto de Sustentabilidade em Odontologia da FDI e os diversos recursos que foram desenvolvidos como parte da iniciativa, incluindo um Curso Online Aberto e Maciço para dentistas e equipes odontológicas, um Compromisso para Saúde Bucal Sustentável, um Kit de Ferramentas de Sustentabilidadee muito mais.

"O FDI Sustainability in Dentistry Summit é um evento importante para a nossa indústria. Este evento fornece informações valiosas, conhecimento e motivação para profissionais de odontologia em todo o mundo para promover a sustentabilidade. Como co-fundador da iniciativa FDI Sustainability in Dentistry, nós da Dentsply Sirona pedimos a todos que aproveitem esta oportunidade para se unirem, aprenderem e agirem para um futuro mais sustentável." – Andreas Frank, EVP, Diretor de Negócios da Dentsply Sirona

"Como sócia fundadora do projeto FDI Sustentabilidade, a Haleon acredita que odontologia sustentável é melhor odontologia. Dedicamo-nos a tornar o nosso negócio mais sustentável e a estabelecer parcerias com a indústria para apoiar a mudança significativa necessária. A responsabilidade pessoal está no centro desta missão. Acreditamos que mesmo pequenas mudanças na prática podem gerar benefícios econômicos, sociais e ambientais significativos. Participe da cúpula para se beneficiar de estudos de caso impactantes, guias de melhores práticas e recursos valiosos." – Gareth Rudduck, Chefe de Consumo Consciente para Saúde Bucal da Haleon.

"Estamos entusiasmados por fazer parte deste projeto de toda a indústria para melhorar as práticas de sustentabilidade dentro da profissão odontológica. Enquanto estamos em nossa própria jornada para nos tornarmos mais sustentáveis, continuamos comprometidos em reduzir nosso impacto ambiental e apoiar os profissionais de saúde bucal em sua própria transformação de sustentabilidade ", comenta Atsushi Kinoshita, Diretor Executivo de Transformação de Sustentabilidade da Sunstar.

Junte-se a nós nos dias 18 a 20 de junho, DAS 16H às 17h30 CEST todos os dias, no Sustainability in Dentistry Summit e faça parte do nosso compromisso de melhorar o impacto ambiental da profissão odontológica no planeta. Cadastre-se aqui.

