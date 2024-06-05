參加 FDI WORLD DENTAL FEDERATION 虛擬峰會，展示牙科行業的可持續實踐，以減少業界對環境的影響

日內瓦2024年6月5日 /美通社/ -- FDI World Dental Federation (FDI) 自豪地宣布即將舉行第二屆虛擬牙科可持續性峰會 (Summit on Sustainability in Dentistry)，峰會將於 6 月 18 日至 20 日舉行。這個重要的活動將提供一個平台，以展示案例研究、分享最佳實踐，並提供有關改善牙科專業可持續實踐的資訊性資源。

2023 年為慶祝世界環境日而舉辦的首屆牙科可持續性峰會獲得與會者和演講者的廣泛讚譽。在首屆峰會的成功基礎上，FDI 很高興在 2024 年 6 月舉辦為期三天的第二屆虛擬峰會。

「我們很高興今年能夠再次舉辦牙科可持續性峰會，重申我們致力塑造更加可持續發展的未來。環境責任對牙科行業至關重要，這是我們對地球和子孫後代的承諾。我們邀請所有持份者參與這個充滿啟發性的三天的活動，並與我們一起推動更健康和更環保的口腔保健方式。」——FDI 總裁 Greg Chadwick 博士

在全球面臨的環境挑戰的情況下，FDI 認知到牙科行業對我們的地球有重大影響。為了有效地應對這個問題，FDI 於 2021 年推出其牙科可持續性 (Sustainability in Dentistry) 項目。藉著這個項目，FDI 詳細記錄並讚揚牙科行業持份者（包括其成員國家牙科協會和全球牙科醫生）所作的努力，透過可持續發展獎等計劃來表揚他們對減輕牙科行業環境足跡方面的努力。即將舉行的虛擬牙科可持續性峰會提供了一次可展示更多成功案例的機會，並為與會者提供所需的工具和靈感，幫助他們作出環保決策。

這次峰會亦讓大家有機會認識 FDI 的牙科可持續性項目，以及作為該計劃一部分開發的多元資源，包括為牙醫和牙科團隊而設的大規模開放式線上課程、可持續口腔保健承諾、可持續發展工具包等。

「FDI 牙科可持續性峰會是我們行業的一項重要活動。這次活動為全球牙科專業人員提供寶貴的見解，知識和動力，以促進可持續發展。作為 FDI 牙科可持續性計劃的共同創始人，我們 Dentsply Sirona 呼籲大家利用這個機會來團結、學習和採取行動，以創造更加可持續發展的未來。」——Dentsply Sirona 執行副總裁兼業務總監 Andreas Frank

「作為 FDI 可持續發展項目的創始合作夥伴，Haleon 相信可持續發展的牙科行業是更好的牙科行業。我們致力讓我們的業務更可持續發展，並與產業合作，支持所需的有意義的變革。個人責任是這個使命的核心。我們相信，即使是實踐中的小改變也可以帶來重大的經濟、社會和環境效益。參加峰會，您將會從有影響力的案例研究、最佳實踐指南和寶貴的資源中獲益。」——Haleon 口腔健康意識消費部主管 Gareth Rudduck。

Sunstar 可持續發展轉型執行董事 Atsushi Kinoshita 表示：「我們很高興能參與這個涵蓋整個行業的項目，以改善牙科行業的可持續實踐。在我們朝著更加可持續發展的目標努力的同時，我們仍然致力減少我們的環境影響，並支持口腔護理專業人員進行自身的可持續發展轉型。」

請於 6 月 18 日至 20 日，每天下午 4:00 至下午 5:30（歐洲中部夏令時間）參加牙科可持續性峰會，並加入我們改善牙科行業對地球環境影響的承諾。請在此處註冊。

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媒體聯絡人

Charanjit Jagait，FDI 公共衛生、傳傳及傳播總監

[email protected] | 電話：+41 797967613

關於 FDI World Dental Federation

FDI World Dental Federation 是全球領先的牙科行業組織，致力建設具有最佳口腔健康的世界。它是全球超過 100 萬名牙醫的主要代表機構。其成員包括 130 多個國家的約 200 個國家牙科協會和專家組。www.fdiworlddental.org/

進一步了解牙科可持續性項目

此項目得到以下合作夥伴支持：Dentsply Sirona、Haleon 和 Sunstar；以及支持者：Colgate、Kulzer 和 SDI Limited。www.fdiworlddental.org/sustainability-dentistry

SOURCE FDI World Dental Federation