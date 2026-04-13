PayPal passa a oferecer Pix no checkout para PMEs no Brasil

Iniciativa amplia as opções de pagamento, contribui para o aumento das vendas e reforça presença da empresa no e-commerce

SÃO PAULO, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O PayPal passa a oferecer o Pix para pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil. Com a novidade, lojistas que utilizam o PayPal Complete Payments (PPCP) passam a aceitar Pix no checkout, ampliando as opções para os consumidores e simplificando o pagamento.

Em 2026, quando o PayPal completa 15 anos de operação no Brasil, o lançamento marca mais um passo na estratégia da empresa de apoiar PMEs com soluções de pagamento voltadas ao mercado local, novas parcerias e iniciativas para impulsionar as vendas.

Lançado no Brasil em 2025, o PayPal Complete Payments (PPCP) reúne cartões e outras formas de pagamento, além de ferramentas de gestão, em uma única integração. Agora, com a chegada do Pix, a plataforma amplia as opções disponíveis no checkout e permite concentrar a operação em um só ambiente, mantendo os padrões de segurança, proteção contra fraudes e o alcance global do PayPal.

"O Pix já faz parte da rotina do brasileiro. Ao incorporá-lo à nossa plataforma para PMEs, ampliamos as opções para os empreendedores e facilitamos a jornada de pagamento, com uma solução que alia a segurança do PayPal ao que o consumidor já usa no dia a dia", afirma Brunno Saura, General Manager do PayPal Brasil.

Criado pelo Banco Central em 2020, o Pix acumulou cerca de 196 bilhões de transações até setembro de 2025, com movimentação de aproximadamente US$ 16 trilhões, segundo dados do BC1. Mais de 170 milhões de pessoas já utilizaram o sistema. Em janeiro de 2026, foram mais de 7 bilhões de transações, com volume superior a R$ 3 trilhões.

A iniciativa também está alinhada às prioridades apontadas pelos empreendedores na escolha de um provedor de pagamentos. De acordo com o estudo Panorama PayPal: PMEs e o Comércio Digital no Brasil 2025, segurança nas transações (49%) e facilidade de uso (39%) estão entre os principais critérios considerados nesse processo.

O levantamento mostra ainda que as ferramentas de pagamento digital estão entre os recursos mais valorizados pelos empreendedores: seis em cada dez consideram essas soluções essenciais, e 77% já utilizam plataformas de pagamento no ambiente digital.

O lançamento ocorre em um momento de expansão do comércio eletrônico na América Latina, que deve se aproximar de US$ 944 bilhões até 2026, com o Brasil entre os maiores mercados consumidores do mundo. O Pix já representa cerca de um terço do valor das vendas online no país e deve alcançar aproximadamente 40% dos pagamentos digitais até 20262.

Mais informações sobre o PayPal Complete Payments (PPCP) estão aqui.

1EBANX study, via GlobeNewswire: https://www.globenewswire.com/news-release/2025/11/14/3188285/0/en/Pix-to-approach-8-billion-monthly-transactions-as-it-marks-five-year-milestone-EBANX-study-finds.html

2EBANX study, via Future Nexus: https://www.heyfuturenexus.com/brazils-pix-to-reach-40-of-online-shopping-by-2026-study-shows/

Sobre o PayPal

O PayPal tem revolucionado o comércio globalmente por mais de 25 anos, criando experiências inovadoras que tornam a movimentação de dinheiro, vendas e compras simples, personalizadas e seguras. O PayPal empodera consumidores e empresas em cerca de 200 mercados a participarem e prosperarem na economia global. Para mais informações, visite https://www.paypal.com, https://about.pypl.com/ e https://investor.pypl.com/.

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Daniella De Caprio, [email protected]

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FONTE PayPal Holdings, Inc.