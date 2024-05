Pela quinta vez consecutiva, Merz Aesthetics® Brasil é certificada pelo Great Place to Work

Farmacêutica consolida sua posição na filosofia H2H (human to human), com foco no bem-estar dos colaboradores

SÃO PAULO, 17 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Merz Aesthetics® Brasil recebe sua quinta certificação como Great Place to Work®. A companhia, uma farmacêutica multinacional com sede nos Estados Unidos, presente em mais de 50 países e com 8 anos de escritório no Brasil, reforça seu histórico de priorização do bem-estar dos colaboradores, balizada pela filosofia human to human, que emerge do princípio da liderança humanizada.

Segundo Giovana Pacini, a recertificação é um objetivo transversal e que perpassa todas as áreas da empresa, assim como é uma ferramenta para reter e atrair talentos do mercado.

"Permitir um ambiente positivo de alta performance, que privilegia a confiança, a troca de ideias e a saúde mental é papel de todos dentro da Merz Aesthetics®. É fundamental na gestão de pessoas e nas lideranças, mas também está relacionada ao respeito e à escuta ativa em todos os níveis", destaca a presidente da sede brasileira da farmacêutica.

Giovana conta que o incentivo a bons hábitos para o corpo e mente são integrados ao ambiente corporativo. A pandemia de Covid-19 foi um motor para reforçar o compromisso da Merz Aesthetics® com a jornada de bem-estar dos colaboradores e, o impacto positivo é o reconhecimento dos colaboradores e a certificação da empresa como melhores lugares para trabalhar pelo quinto ano consecutivo.

"Em 2020, implementamos uma política de pontos para incentivar essas práticas. Divididos em times, nos ajudávamos uns aos outros nesse momento de muita incerteza. Quando foi possível retornar, fizemos também encontros ao ar livre. E esse aprendizado levamos adiante, até hoje", explica a executiva.

Dentro das iniciativas da empresa, o programa Merz Better Life promove uma cultura de saúde e bem-estar para os colaboradores com iniciativas dentro e fora do escritório, com pilares de saúde fisica, emocional e financeira. Um exemplo foi a celebração do Mês das Mulheres, com o patrocínio de uma corrida de rua em São Paulo.

Além da promoção de atividade física, colaboradoras podiam levar convidadas e cada participação foi revertida em doação para instituições que trabalham com mulheres em vulnerabilidade. Outras iniciativas são cursos de alimentação saudável, ingressos para shows, palestras sobre bem-estar, espaços de socialização e prática de esportes como aluguel de quadras para beach tennis e futebol entre os colaboradores.

Desenvolvimento humano é política de bem-estar

Para além dos cuidados com a saúde física, mental e do lazer, Giovana pontua que investir no desenvolvimento de colaboradores também faz parte dos pilares do programa.

A executiva comenta projetos como a Academia de Líderes e a Academia de Talentos, que promovem mentorias para acelerar o crescimento de pessoas com alto potencial. Aprendizes e estagiários têm acesso ao programa Germinar, que oferece espaço para o desenvolvimento dos mais jovens.

Iniciativa como o programa Merz Expert, que investe na multiplicação interna de conhecimento com sessões de treinamento ministradas por especialistas que compõem o quadro de colaboradores, e o Café com Reconhecidos, que destaca pessoas com impacto nos negócios, também integram a filosofia de liderança humanizada da empresa.

"Equipes são compostas por pessoas, não podemos nos esquecer disso nunca. Pessoas se sentem acolhidas se são ouvidas, se tem oportunidades de se expressar e de errar sem medo. Esse estímulo à tentativa, mesmo que não seja bem sucedida, é o que nos move em direção a inovação", finaliza Giovana.

ASSETR-342-05/2024

Sobre Giovana Pacini

Giovana Pacini é country manager da Merz Aesthetics® Brasil desde janeiro de 2020. Começou na empresa como Diretora de Marketing em 2016, e depois, em 2019, assumiu a direção de Marketing da América Latina. Giovana tem mais de 20 anos de experiência na indústria farmacêutica, com passagens por gigantes do mercado, como Eurofarma e Neo Química. À frente da operação da Merz Aesthetics® no Brasil, teve papel de destaque na companhia durante a pandemia. A empresa foi reconhecida pelo Great Place to Work® Brasil nos rankings de "150 Melhores Empresas para Trabalhar - Brasil" e de "Melhores Empresas Saúde" de 2021 e 2022, além de receber o selo de Saúde Emocional®. Giovana destaca como sua principal característica de líder estimular o alto nível de comprometimento de todos os colaboradores por meio de uma gestão humanizada.

Sobre a Merz Aesthetics®

A Merz Aesthetics® atua no segmento de medicina estética com uma longa história de empoderamento de profissionais de saúde, pacientes e colaboradores para viverem todos os dias com confiança. Nosso objetivo é ajudar as pessoas ao redor do mundo a se verem, se sentirem e viverem como as melhores versões de si mesmas — seja qual for a definição delas. Clinicamente comprovado, seu portfólio de produtos inclui injetáveis, dispositivos e tratamentos de cuidados com a pele projetados para atender às necessidades de cada paciente com altos padrões de segurança e eficácia. Sendo propriedade familiar há mais de 115 anos, a Merz Aesthetics® é conhecida por construir conexões únicas com clientes que se sentem em família. A sede global da Merz Aesthetics® fica em Raleigh, N.C., EUA, com presença comercial em 90 países em todo o mundo. Também faz parte do Merz Group, fundado em 1908 e sediado em Frankfurt, na Alemanha. Saiba mais em merzaesthetics.com.

FONTE Merz Aesthetics® Brasil