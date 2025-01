Pelo terceiro ano consecutivo, Stone inova Modo Stone no BBB

Dinâmica inédita, alinhada ao conceito de rendimento, associa a estratégia de negócios da companhia à mecânica do prêmio

SÃO PAULO, 24 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Stone, a principal parceira do empreendedor brasileiro, apresenta uma dinâmica inédita que vai mexer com o prêmio e as emoções da casa no BBB25. Este ano, os brothers verão o prêmio render ao longo das semanas enquanto são confrontados com dilemas: pegar parte do dinheiro agora ou ver deixar o valor total do prêmio crescer.

No ano passado, a Stone e a Globo venceram a categoria Branded Entertainment do Venice TV Awards, um prêmio que reconhece mundialmente as melhores obras de audiovisual e entretenimento veiculadas na TV, com o case Big Brother Modo Stone. Além disso, a empresa figurou entre as cinco marcas mais lembradas do programa, segundo levantamento da STILINGUE by Blip e obteve um alcance de mais de 139 milhões nas redes sociais, segundo dados do Buzzmonitor.

Neste ano, a dinâmica está alinhada com o conceito de rendimento, uma das grandes apostas da Stone para os empreendedores, que lançou recentemente produtos com rendimento atrelado ao CDI e com a possibilidade de poupar uma parte das vendas automaticamente, como Reserva Stone, voltado para PMEs, e Baú do Ton, para micro e autônomos. O prêmio renderá durante os três meses de confinamento, com ações na casa planejadas para reforçar esse conceito com uma camada de entretenimento.

A novidade colocará os brothers frente a um dilema: optar por um prêmio em dinheiro imediato ou deixar o valor para o acumulado final do programa. Com essa escolha, a mecânica incentiva reflexões sobre decisões financeiras e estratégias de jogo, além de proporcionar momentos de grande emoção ao vivo, acompanhados pela icônica trilha sonora "Bota Para Girar", também renovada para esta edição.

"De maneira lúdica, vamos abordar o dilema enfrentado ao decidir entre resgatar o dinheiro ou deixá-lo rendendo, explorando o equilíbrio entre presente e futuro — um cenário comum para qualquer empreendedor. Nosso objetivo é engajar os brothers para que eles debatam sobre as opções", afirma Rodolfo Luz, diretor de marketing da Stone.

