Pénétrable de Jesús Rafael Soto faz aparição histórica em Londres

Originalmente criada em 1999 e reeditada em 2023 para comemorar o centenário do nascimento de Soto, a Pénétrable BBL Jaune é uma instalação imersiva de dez metros de comprimento composta por 4.000 fios de PVC amarelos suspensos pendurados em uma estrutura de aço retangular. Os visitantes são convidados a percorrer o trabalho, tornando-se participantes ativos em vez de observadores passivos.

"Para o Britannia Financial Group e nossa família, é um privilégio ajudar a trazer uma das obras mais emblemáticas de Jesús Soto para Londres para sua primeira grande apresentação pública no Reino Unido", disse Melanie de Herrera Velutini, diretora da ORBE Consultants e chefe da estratégia artística e cultural da Britannia.

"Soto acreditava que a arte deveria convidar à participação, e não à simples observação - uma filosofia que ressoa profundamente com os valores que nossa família adotou por gerações", acrescentou ela.

A instalação faz parte da célebre série Pénétrable de Soto, composta por mais de setenta esculturas interativas de grande escala criadas ao longo de sua carreira em diferentes dimensões e cores. Nascido na Venezuela, Soto é considerado uma das principais figuras da arte cinética do século XX. Sua distinta carreira lhe valeu a Ordem das Artes e Letras da França em 1968, seguida pela Medalha Picasso da UNESCO em 1990, em reconhecimento à sua contribuição para unir culturas por meio da arte.

Juntamente com a instalação, a Serpentine apresenta uma exposição especial dedicada ao portfólio artístico de Soto. Além disso, pela primeira vez, seus herdeiros também autorizaram uma edição especial de produtos infantis inspirados em seu trabalho, marcando uma iniciativa inédita para estender o legado de Soto às novas gerações.

"Este é um marco extraordinário", disse Melanie de Herrera Velutini. "Soto transformou a relação entre arte, espaço e espectador. Mais de duas décadas após sua morte, seu trabalho continua a envolver o público de maneiras novas e significativas, reafirmando seu lugar entre os grandes mestres universais da arte moderna."

O programa Art in the Park da Serpentine tornou-se uma das principais iniciativas de arte pública de Londres, trazendo obras internacionalmente significativas para além das paredes do museu e para os Kensington Gardens. Para concluir a exposição, uma recepção especial de coquetéis finissage com convidados está programada para outubro, de acordo com Melanie de Herrera Velutini.

FONTE MP Publishing