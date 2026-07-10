Por primera vez se expone un Penetrable de Jesús Rafael Soto en Londres

Se trata del Pénétrable BBL Jaune, una instalación de diez metros de longitud compuesta por 4 mil hilos idénticos de vinilo suspendidos de una estructura de acero. La obra fue creada en 1999 y relanzada en 2023 por los herederos de la familia Soto con motivo del centenario de su nacimiento.

"Para Britannia Financial Group y para nuestra familia, es un honor haber podido contribuir a que la obra del maestro Jesús Soto se presente por primera vez en un solo show en Londres, y que continúe inspirando a las nuevas generaciones desde uno de los espacios culturales más importantes del mundo", afirmó Melanie de Herrera Velutini, responsable de la estrategia artística y cultural de Britannia y directora de ORBE Consultants.

"La escultura invita a la participación más que a la observación, una convicción que Soto mantuvo a lo largo de su vida y que está en sintonía con la forma en que nuestra familia siempre ha abordado sus responsabilidades", agregó.

El Pénétrable BBL Jaune forma parte de las más de 70 esculturas de su estilo creadas por el artista. Soto, nacido en Venezuela y considerado una de las figuras más influyentes del arte cinético del siglo XX, fue distinguido con la Orden de las Artes y las Letras del gobierno de Francia en 1968. En 1990, la Unesco le otorgó la medalla Picassso por considerar que su arte ha contribuido a acercar a innumerables países del mundo.

La exposición ofrece arte contemporáneo, arquitectura y actividades públicas en uno de los principales centros culturales de Londres. Además de la instalación, Serpentine presenta una muestra especial dedicada al portafolio del artista. Por primera vez también sus herederos autorizan una edición especial de productos infantiles desarrollados a partir de su obra.

"Esto es algo sin precedentes que permitirá extender el legado de Jesús Soto a un público más amplio. Desde siempre, su visión transformó la relación entre el arte, el espacio y el espectador. Esta nueva manera de apreciar su creación reafirma la vigencia de un artista universal, un maestro cuya obra sigue dialogando con el público más de dos décadas después de su fallecimiento", agregó Melanie Herrera Velutini.

"Art in the park" es una novedosa iniciativa de Serpentine Galleries que busca difundir el arte más allá de sus paredes. Como cierre, según agregó Melanie Herrera Velutini, en octubre se realizará un cocktail finissage con invitados especiales.

FUENTE MP Publishing