Pepperstone amplia sua presença nos Emirados Árabes Unidos com licença SCA Categoria 5 e novo escritório em Dubai

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 11 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Pepperstone, uma das principais corretoras online do mundo, ampliou sua presença nos Emirados Árabes Unidos com o recebimento de uma licença de Categoria 5 da UAE Securities and Commodities Authority (SCA) e a abertura de um novo escritório em Dubai, no Emaar Square, Edifício 3, 3º andar, Escritório 2. Este empreendimento representa uma grande evolução na estratégia regional da Pepperstone, posicionando a empresa ainda mais próxima dos principais interessados em um dos ecossistemas comerciais mais sofisticados e de rápido crescimento do mundo.

A licença SCA Categoria 5 autoriza a Pepperstone a exercer atividades de "Organização e Assessoria" nos Emirados Árabes Unidos, permitindo a comercialização regulamentada, promoção e serviços específicos de assessoria e apresentação para clientes profissionais e parceiros em regime local. As operações sob essa estrutura permitem que a Pepperstone se relacione com os clientes de maneira totalmente regulamentada e transparente, em conformidade com as expectativas regulatórias locais e os padrões de governança.

O novo escritório em Dubai funcionará como um hub regional da Pepperstone para os Emirados Árabes Unidos e toda a região MENA, aproximando a gestão de relacionamentos, o suporte comercial e a capacitação dos participantes do mercado local, além de servir como um ponto central de contato para parceiros institucionais, traders profissionais e corretores de apresentação.

"A conquista da nossa licença SCA Categoria 5 e a abertura do nosso escritório no Emaar Square são marcos estratégicos para a Pepperstone no Oriente Médio", afirmou Gescard Hessen, diretor da Pepperstone para a região MENA. Os Emirados Árabes Unidos são um dos centros comerciais mais dinâmicos do mundo. As operações locais sob a estrutura da SCA nos permitem ficar mais próximos de nossos clientes e parceiros, responder mais rapidamente às necessidades crescentes do mercado e aprofundar nosso investimento no crescimento da região.

Essa nova licença complementa a presença regulatória global que a Pepperstone já possui e reforça sua capacidade de oferecer uma experiência consistente e altamente regulamentada aos clientes que buscam excelencia na execução e clareza regulatória. Além das licenças que já possui em outras jurisdições importantes, essa autorização destaca o compromisso da empresa em operar em grande escala dentro de estruturas regulatórias bem definidas, ao mesmo tempo em que oferece aos clientes profissionais a infraestrutura, a tecnologia e a supervisão que eles esperam de um prestador de serviços global.

Sobre a Pepperstone

A Pepperstone é uma corretora de Forex e CFDs multirregulamentada que oferece serviços de negociação com Forex, ações, commodities e outras classes de ativos. A empresa foi fundada em 2010 em Melbourne, Austrália, por uma equipe de traders experientes com o objetivo comum de melhorar a experiência de trading online. Reconhecida por mais de 400.000 traders em todo o mundo e regulamentada pela ASIC, SCB, CMA, CySEC, FCA, BaFin e DFSA, a empresa processa uma média de US$ 12,55 bilhões em transações diariamente, tornando-se uma das maiores corretoras forex do mundo e ganhando vários prêmios de prestígio da Investment Trends, Deloitte e Compare Forex Brokers.

Para obter mais informações, acesse https://pepperstone.com

