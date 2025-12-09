Pepperstone獲頒SCA第五類牌照並設立全新迪拜辦事處，拓展阿聯酋業務

新設立的迪拜辦事處將作為Pepperstone在阿聯酋乃至整個中東及北非地區的區域樞紐，將客戶關係管理、商業支持及教育服務深度融入本地市場，同時為機構合作夥伴、專業交易員和介紹經紀商提供聯絡中心。

Pepperstone中東及北非地區負責人Gescard Hessen表示：「成功獲得SCA第五類牌照，並在伊瑪爾廣場設立辦事處，是Pepperstone中東戰略的重要里程碑。阿聯酋是全球最具活力的交易樞紐之一，在SCA的境內監管框架下運營，使我們能更貼近客戶與合作夥伴，更迅速地響應不斷變化的市場需求，並持續深化對該區域增長前景的戰略投入。」

SCA頒發的牌照不僅與Pepperstone現有的全球監管佈局形成互補，更強化了公司為注重執行質量與監管透明度的客戶提供統一高標準服務的能力。此次授權連同Pepperstone在其他關鍵司法管轄區獲得的牌照，共同彰顯了公司致力於在明確的監管框架內實現規模化運營的承諾，並以專業客戶期待的全球性基礎設施、先進技術和合規監管體系，為其提供全方位支持。

關於Pepperstone

Pepperstone是一家受多重監管的外匯和差價合約經紀商，提供外匯、股票、大宗商品等多資產類別交易服務。公司由一群經驗豐富的交易員於2010年在澳大利亞墨爾本創立，始終致力於提升在線交易體驗。目前，Pepperstone受ASIC、 SCB、CMA、CySEC、FCA、BaFin和DFSA監管，獲得全球超過40萬名交易者信任。公司日均交易處理量達125.5億美元，躋身全球最大外匯經紀商行列，並獲得《投資趨勢》、德勤和Compare Forex Brokers頒發的多個權威獎項。

如需瞭解更多信息，請訪問：https://pepperstone.com

