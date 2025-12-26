Perfume como ponte cultural: o Museu da Fragrância Xuelei coloca Guangzhou no mapa global de fragrâncias

GUANGZHOU, China, 26 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Guinness World Records acaba de nomear o Museu de Fragrâncias Xuelei como o "Maior Museu de Fragrâncias" do mundo - com 9.500,878 m² autenticados em Guangzhou - transformando instantaneamente a cidade em uma nova parada no mapa global de fragrâncias.

Para os viajantes de todo o mundo que anseiam por experiências além da rota habitual do museu, este é um lugar onde a cultura não é apenas vista, mas também inalada. O Museu da Fragrância Xuelei convida você a explorar a fragrância da mesma forma que exploraria um novo bairro: de forma lenta, curiosa e com surpresas em cada esquina.

O que faz com que pareça verdadeiramente contemporâneo é que não é apenas um recordista - é também um destino de design premiado. A revista norte-americana Interior Design anunciou os Prêmios Melhores do Ano de 2025, e o Museu de Fragrâncias Xuelei recebeu a maior honra na categoria Museu/Galeria de Arte - prova de que o que acontece aqui é tão visualmente impressionante quanto sensorial.

Mesmo antes do primeiro perfume ser descoberto, o prédio dá o tom. Sua forma inspirada na destilação - envolta em tijolos vermelhos quentes - equilibra a herança industrial com uma sensação de artesanato futurista. Um átrio central alto atrai a luz do sol para dentro do espaço, como uma pausa calma antes do primeiro borrifo. Em cinco níveis, os visitantes percorrem 18 zonas temáticas que abrangem civilizações globais, com mais de 300 pontos de descoberta de aromas e uma biblioteca de 400 fragrâncias únicas. Ao longo do caminho, as tradições aromáticas orientais são apresentadas não como uma nota de rodapé, mas como uma narrativa viva e imersiva - apoiada por teatros de aromas e cenografias ricamente em camadas que mudam ao longo do tempo, da memória e do lugar. Aqui, o perfume se torna um vocabulário cultural - capaz de interpretar história, identidade e emoção.

Em seguida, vem o momento "uau" da assinatura do museu: uma instalação de fragrância de IA de cinco andares que ancora a jornada visual e experiencial. Centenas de vasos de essência cristalina pendem em uma constelação radial ao redor de uma escada em espiral. A luz filtra através deles, transformando cada subida em um momento cinematográfico - como caminhar por uma nebulosa feita de perfume.

Mas esse espetáculo é mais do que poesia visual. Com um "Scent Card" digital, os visitantes experimentam notas de fragrância em todo o museu, mapeando suas reações - brilho cítrico, calor floral, profundidade amadeirada. No final, a "Máquina do Tempo do Perfume" do quarto andar gera um Relatório de Viagem de Fragrância pessoal: um retrato sensorial de preferência individual. E então a magia se torna tangível: de volta ao primeiro andar, uma estação de mistura de IA - muitas vezes descrita como "magia da perfumaria cibernética"- pode transformar esse perfil em um perfume sob medida em apenas três minutos, da fórmula ao engarrafamento. A tecnologia democratiza a perfumaria, dando a cada visitante uma agência criativa antes reservada para profissionais.

Faça disso um dia em Guangzhou: a lembrança que você mais se lembrará não será uma foto - será o perfume que você criou e a história que ele conta sobre você.

