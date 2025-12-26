Aroma como un puente cultural: el Museo de Fragancias de Xuelei coloca a Guangzhou en el mapa global de fragancias

GUANGZHOU, China, 26 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Guinness World Records acaba de nombrar al Museo de Fragancias de Xuelei el "Museo de Fragancias más grande del mundo", un espacio autenticado de 9.500.878 m² en Guangzhou, convirtiendo instantáneamente a la ciudad en una nueva parada en el mapa mundial de aromas.

Para los viajeros de todo el mundo que anhelan experiencias más allá de la ruta habitual de los museos, este es un lugar donde la cultura no solo se ve, sino que se inhala. El Museo de la Fragancia de Xuelei te invita a explorar la fragancia de la forma en que explorarías un nuevo barrio: despacio, con curiosidad y con sorpresas en cada esquina.

Lo que lo hace sentir verdaderamente contemporáneo es que no solo es un récord, sino que también es un destino de diseño galardonado. La revista estadounidense Interior Design ha anunciado los Premios al Mejor Año 2025, y el Museo de Fragancias Xuelei se llevó el máximo honor en la categoría Museo/Galería de Arte, prueba de que lo que sucede aquí es tan visualmente llamativo como sensorial.

Incluso antes de que se descubra el primer olor, el edificio marca la pauta. Su forma inspirada en la destilación, envuelta en cálidos ladrillos rojos, equilibra el patrimonio industrial con un sentido de artesanía futurista. Un atrio central alto atrae la luz del sol profundamente hacia el espacio, como una pausa tranquila antes del primer rociado. A través de cinco niveles, los visitantes se desplazan a través de 18 zonas temáticas que abarcan civilizaciones globales, con más de 300 puntos de descubrimiento de olores y una biblioteca de 400 fragancias únicas. En el camino, las tradiciones aromáticas orientales se presentan no como una nota al pie, sino como una narrativa viva e inmersiva, respaldada por teatros de aromas y una escenografía rica en capas que cambia a través del tiempo, la memoria y el lugar. Aquí, el olor se convierte en un vocabulario cultural capaz de interpretar la historia, la identidad y la emoción.

Luego viene el momento "wow" característico del museo: una instalación de fragancias de IA de cinco pisos que ancla tanto el viaje visual como el experiencial. Cientos de recipientes de esencia cristalina cuelgan en una constelación radial alrededor de una escalera en espiral. La luz se filtra a través de ellos, convirtiendo cada ascenso en un momento cinematográfico, como caminar a través de una nebulosa hecha de olor.

Pero este espectáculo es más que poesía visual. Con una "tarjeta de olor" digital, los visitantes prueban notas de fragancia en todo el museo, mapeando sus reacciones: brillo cítrico, calidez floral, profundidad leñosa. Al final, el cuarto piso "Time Machine of Scent" genera un Fragrance Travel Report personal: un retrato sensorial de preferencia individual. Y entonces la magia se vuelve tangible: de vuelta en el primer piso, una estación de mezcla de IA, a menudo descrita como "magia de perfumería cibernética", puede transformar ese perfil en un perfume a medida en solo tres minutos, desde la fórmula hasta el embotellado. La tecnología democratiza la perfumería, dando a cada visitante una agencia creativa una vez reservada para los profesionales.

Haz un día en Guangzhou: el recuerdo que más recordarás no será una foto, será el aroma que creaste y la historia que cuenta sobre ti.

Guangzhou Xuelei Cosmetics Co., Ltd. se ha especializado en el desarrollo, fabricación y soluciones integradas de fragancias y perfumes durante más de 30 años. La compañía ofrece servicios integrales para la innovación de fragancias, la producción y el soporte de marca global.

