Personetics é reconhecida pela Celent como líder global em engajamento financeiro pessoal (PFE) para bancos de varejo

Muito além do PFM: "Líder em engajamento proativo com o cliente" - elogiado no relatório da Celent por PFE com tecnologia IA

NOVA YORK , 17 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Personetics, líder global em soluções de engajamento personalizado com tecnologia de IA para instituições financeiras, foi destaque em um novo relatório da empresa líder de análise Celent, intitulado "Soluções de engajamento financeiro pessoal para bancos de varejo". O relatório fornece uma análise detalhada sobre o ambiente dinâmico de soluções de engajamento financeiro pessoal (PFE) e as capacidades de 13 fornecedores.

O relatório da Celent destaca como as soluções de PFE avançaram muito além do gerenciamento financeiro pessoal básico (PFM), análise de gastos e ferramentas de orçamento - ao utilizar análises em tempo real, IA e dados de transações enriquecidos para fornecer recomendações personalizadas, acompanhamento automatizado de objetivos financeiros, orientação proativa e jornadas automatizadas diretamente para clientes bancários.

Conforme o relatório, "o engajamento do cliente está se tornando o principal veículo para os bancos proporcionarem valor aos seus clientes... entregue continuamente através de um engajamento altamente personalizado e muitas vezes proativo" e "as instituições financeiras devem refinar sua estratégia sobre engajamento de clientes através do bem-estar financeiro e adotar uma abordagem atualizada para PFE."

A Personetics é reconhecida como líder global, com o relatório destacando seu "produto maduro e dinâmico, cobrindo componentes bem definidos de engajamento do cliente e valor bancário". O relatório destaca ainda as poderosas ferramentas no-code da Personetics, que permitem que as instituições financeiras desenvolvam insights customizados, personalizados e acionáveis e implementem rapidamente jornadas, bem como propostas diferenciadas de investimentos proativos e automatizados.

"A Personetics é líder no engajamento proativo do cliente e no enriquecimento da experiência bancária digital há mais de uma década", afirma o relatório da Celent. Sua "oferta é fortemente focada no ROI para bancos, apoiando uma série de oportunidades de retenção, crescimento de depósitos e oportunidades de venda cruzada/serviços". O relatório cita vários dos maiores clientes da Personetics que "alcançaram um impressionante engajamento com seus clientes através da plataforma", que, em última análise, "deve resultar em um valor mensurável para a organização".

O relatório enfatiza como as soluções PFE capacitam as instituições financeiras a promover um maior engajamento com seus clientes, retenção, crescimento de depósitos e oportunidades de vendas cruzadas ao incorporar capacidades personalizadas de bem-estar financeiro em seus canais de serviços bancários digitais. Como uma das principais recomendações da Celent, ela aconselha os bancos a "incorporar o PFE em um programa mais amplo de bem-estar financeiro para o cliente" para multiplicar o valor e o engajamento.

"Estamos honrados por sermos reconhecidos como líderes globais no novo e confiável relatório da Celent sobre o cenário de engajamento financeiro pessoal", disse Udi Ziv, CEO da Personetics. "Este reconhecimento valida nossa visão e compromisso de longa data em ajudar às instituições financeiras a transformar transações rotineiras em experiências personalizadas valiosas que melhoram o bem-estar financeiro e constroem uma fidelidade duradoura do cliente".

O vice-presidente de estratégia e desenvolvimento de negócios da Personetics, Dorel Blitz, e os analistas da Celent, Bob Meara e Michael Bernard, vão explorar o poder dos PFEs em um webinário exclusivo no dia 26 de junho. "Beyond PFM: The Rise of Impactful PFE (Personal Financial Engagement)" ("Muito além do PFM: A ascensão do Engajamento Financeiro Pessoal impactante") irá se aprofundar nas principais conclusões e recomendações do relatório da Celent, oferecer um roteiro para os bancos elaborarem e implementarem uma estratégia eficaz de PFE e destacar exemplos reais de instituições financeiras que geram impacto com as soluções da Personetics.

Baixe uma cópia gratuita do Relatório Celent: "Soluções de Engajamento Financeiro Pessoal para serviços bancários de varejo" para entender melhor o cenário do PFE e como ele pode beneficiar sua instituição financeira.

Sobre a Personetics

A Personetics é líder global em personalização baseada em dados financeiros, permitindo que as instituições financeiras estabeleçam relacionamentos mais profundos ao melhorar o bem-estar financeiro dos clientes e ajudá-los a tomar decisões mais inteligentes. A Personetics alcança 135 milhões de clientes em 35 mercados globais, ao mesmo tempo que atende mais de 100 instituições financeiras. A IA da Personetics analisa dados financeiros em tempo real para entender o comportamento financeiro do cliente, antecipar necessidades e fornecer uma experiência hiperpersonalizada com informações acionáveis para o dia a dia, recomendações personalizadas, aconselhamento financeiro baseado em produtos e programas automatizados de bem-estar financeiro. A empresa possui escritórios em Nova York, Londres, Cingapura, São Paulo e Tel Aviv. Para obter mais informações, visite o site www.personetics.com .

