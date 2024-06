Personetics recibe el reconocimiento de Celent como líder mundial en Personal Financial Engagement (PFE) para la banca minorista

Más allá del PFM: un informe de Celent elogia al "líder en la captación proactiva de clientes" por su gestión de las finanzas públicas basada en la inteligencia artificial

NUEVA YORK , 17 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Personetics, líder mundial en soluciones de engage personalizado basado en IA para instituciones financieras, ha aparecido de forma destacada en un nuevo informe de Celent titulado "Personal Financial Engagement Solutions for Retail Banking". El informe proporciona un análisis en profundidad de la rápida evolución del espacio de soluciones de Personal Financial Engagement (PFE) y las capacidades de 13 proveedores.

Personetics recognized by Celent as a Global Leader in Personal Financial Engagement (PFE) for Retail Banking

El informe de Celent destaca cómo las soluciones PFE han avanzado significativamente más allá de las herramientas básicas de gestión financiera personal (PFM), análisis de gastos y elaboración de presupuestos, utilizando análisis en tiempo real, IA y muchos datos de transacciones para ofrecer recomendaciones personalizadas, seguimiento automatizado de objetivos y orientación proactiva y procesos automatizados directamente a los clientes bancarios.

Según el informe, "el engage del cliente se está convirtiendo en la principal forma en que los bancos ofrecen valor continuo a sus clientes... entregado continuamente a través de un engage altamente personalizado y a menudo proactivo", y "las instituciones financieras deben afinar su pensamiento sobre el engage del cliente a través del bienestar financiero y adoptar un enfoque actualizado de PFE".

Personetics es reconocida como líder mundial, y el informe destaca su "producto maduro y en evolución que cubre componentes bien definidos del engage con el cliente y valor bancario". Destaca las potentes herramientas sin código de Personetics, que permiten a las instituciones financieras desarrollar insights accionables personalizadas basadas en datos financieros y desplegar rápidamente nuevas experiencias, así como propuestas de ahorro proactivas y automatizadas diferenciadas.

"Personetics lleva más de una década liderando la captación proactiva de clientes y el enriquecimiento de la experiencia bancaria digital", afirma el informe de Celent. Su "oferta está estrechamente centrada en el retorno de la inversión para los bancos, apoyando una serie de oportunidades de retención, crecimiento de depósitos y ventas cruzadas/servicios". El informe cita a varios de los clientes más importantes de Personetics que "han logrado un impresionante engage con sus clientes con esta plataforma" que, en última instancia, "debería devolver un valor cuantificable a la organización."

El informe hace hincapié en cómo las soluciones PFE permiten a las instituciones financieras impulsar un mayor compromiso de los clientes, la retención, el crecimiento de los depósitos y las oportunidades de venta cruzada mediante la incorporación de capacidades de bienestar financiero personalizado en sus canales de banca digital.

Como una de las recomendaciones clave de Celent, aconseja a los bancos "incorporar el PFE a un programa más amplio de bienestar financiero del cliente" para multiplicar el valor y el engage.

"Nos sentimos orgullosos de ser reconocidos como líderes mundiales en el nuevo informe de Celent sobre el panorama del engage financiero personal", dijo Udi Ziv, CEO de Personetics. "Este reconocimiento valida nuestra visión y compromiso a largo plazo para ayudar a los bancos e instituciones financieras a transformar las transacciones rutinarias en valiosas experiencias personalizadas que mejoran el bienestar financiero y consiguen una lealtad duradera de los clientes."

Más información en el próximo seminario web

Dorel Blitz, VP de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Personetics, y Bob Meara y Michael Bernard, analistas de Celent, analizarán el poder del PFE en un seminario web exclusivo que tendrá lugar el 26 de junio. "Beyond PFM: The Rise of Impactful PFE (Personal Financial Engagement)" profundizará en las principales conclusiones y recomendaciones del informe de Celent, proporcionará una hoja de ruta para que los bancos diseñen e implementen una estrategia PFE eficaz y mostrará ejemplos reales de instituciones financieras que han logrado un impacto con las soluciones de Personetics.

Regístrese en el webinar para asegurar su plaza.

Descargue una copia gratuita del Informe Celent: "Personal Financial Engagement Solutions for Retail Banking" para conocer en profundidad el panorama de las PFE y cómo pueden beneficiar a su entidad financiera.

Acerca de Personetics

Personetics es el líder mundial en personalización basada en datos financieros, lo que permite a las instituciones financieras forjar relaciones más profundas mejorando el bienestar financiero de los clientes y ayudándoles a tomar decisiones más inteligentes. Personetics llega a 135 millones de clientes en 35 mercados mundiales y presta servicio a más de 100 instituciones financieras. La IA de Personetics analiza los datos financieros en tiempo real para comprender el comportamiento financiero de los clientes, anticiparse a sus necesidades y ofrecer una experiencia hiperpersonalizada con información práctica diaria, insights personalizados, asesoramiento financiero basado en productos y programas automatizados de bienestar financiero. La empresa tiene oficinas en Nueva York, Londres, Singapur, São Paulo y Tel Aviv. Para más información, visite www.personetics.com.

Contacto de medios para Personetics

Michal Milgalter

[email protected]

+972-52-3571981

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2439707/Personetics.jpg