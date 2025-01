Pesquisa da KnowBe4 Confirma que Treinamento Eficaz de Conscientização de Segurança Reduz Significativamente Violações de Dados

Novo white paper da KnowBe4 "Treinamento Eficaz de Conscientização de Segurança Realmente Reduz Violações" constata diminuição de 65% na probabilidade de violações para organizações com programas robustos de treinamento de segurança

TAMPA BAY, FL, 21 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, plataforma de cibersegurança mundialmente reconhecida que aborda de forma abrangente a gestão de riscos humanos, divulgou hoje um novo white paper que fornece evidências baseadas em dados sobre a eficácia do treinamento de conscientização de segurança (SAT) na redução de violações de dados.

Mais de 17.500 violações de dados da base de dados Privacy Rights Clearinghouse foram analisadas juntamente com os extensos dados de clientes da KnowBe4 para quantificar o impacto do SAT na cibersegurança organizacional. Esta pesquisa fornece uma perspectiva aprofundada sobre a eficácia do treinamento de conscientização de segurança na prevenção de violações de dados.

Principais conclusões da pesquisa incluem:

Organizações com programas SAT eficazes têm 8,3 vezes menos probabilidade de aparecer em listas públicas de violações de dados anualmente em comparação com estatísticas gerais. 97,6% dos atuais clientes da KnowBe4 nos EUA não sofreram uma violação de dados pública desde 2005. Clientes que experimentaram violações tinham 65% menos probabilidade de sofrer violações subsequentes após se tornarem clientes da KnowBe4. 73% das violações envolvendo clientes atuais da KnowBe4 ocorreram antes de implementarem o programa SAT da empresa.

A KnowBe4 aconselha as organizações a implementarem programas SAT com sessões de treinamento pelo menos trimestrais e testes simulados de phishing, observando que um engajamento mais frequente pode levar a uma mitigação de riscos ainda maior. O estudo aborda uma questão crítica em cibersegurança: O treinamento de conscientização de segurança reduz mensuravelmente o risco de uma organização sofrer ataques cibernéticos reais? A análise demonstra que organizações que praticam SAT regular e eficaz veem diminuições significativas nos fatores de risco humano e menos comprometimentos no mundo real.

"Se você somar todas as outras causas de ataques cibernéticos bem-sucedidos, elas não chegam perto de igualar o dano causado apenas pela engenharia social e phishing," disse Roger Grimes, evangelista de defesa baseada em dados da KnowBe4. "A evidência é convincente e clara. O treinamento eficaz de conscientização de segurança, com exercícios regulares simulados de phishing, educa os funcionários e reduz significativamente o risco humano de ameaças à cibersegurança."

Esta pesquisa fornece insights valiosos sobre o papel substancial que o treinamento de conscientização de segurança desempenha na prevenção de violações de dados, particularmente considerando que engenharia social e phishing representam de 70% a 90% das violações de dados. A KnowBe4 define um programa SAT eficaz como aquele que inclui treinamento e campanhas simuladas de phishing pelo menos mensalmente.

O white paper completo, "Treinamento Eficaz de Conscientização de Segurança Realmente Reduz Violações," está disponível para download aqui.

