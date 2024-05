Pesquisa internacional da Federação Mundial de Lúpus revela que 91% das pessoas com lúpus relatam uso de esteroides orais para tratar o lúpus

O público internacional é instado a compartilhar os resultados da pesquisa e fatos sobre o lúpus em 10 de maio para o Dia Mundial do Lúpus

WASHINGTON, 6 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Uma pesquisa internacional recente conduzida pela Federação Mundial de Lúpus relatou que 91% dos entrevistados estavam tomando ou tomaram esteroides orais para tratar o lúpus. Mais de 7.700 pessoas que vivem com lúpus de mais de 100 países participaram da pesquisa.

Os resultados da pesquisa revelaram que uma porcentagem significativa dos entrevistados (75%) usa esteróides há mais de um ano e 27% os usa há mais de uma década. Além disto, 43% dos entrevistados relataram tomar doses de manutenção acima das recomendadas (5-7,5 mg) de esteroides como sua dose diária usual, sendo que 58% relataram tomar doses máximas de 30 mg ou superiores. Um número esmagador de entrevistados (96%) relatou estar preocupado com os efeitos a longo prazo do uso de esteroides.

O lúpus é uma doença autoimune crônica que pode causar inflamação e dor em qualquer parte do corpo, incluindo coração, rins, pulmões, sangue, articulações e pele. No caso do lúpus, o sistema imunológico, que combate as infecções, ataca os tecidos saudáveis. Muitas pessoas com lúpus tomam esteroides (como prednisona) para ajudar a reduzir a inflamação. No entanto, os esteroides podem causar muitos efeitos colaterais, e as pessoas que tomam esteroides por um longo período também correm o risco de ter outros problemas graves de saúde, como infecções, osteoporose e diabetes.

Os resultados da pesquisa também destacaram a carga significativa de efeitos colaterais experimentados pelos pacientes com lúpus que usam esteroides. Seis em cada dez entrevistados relataram ter experimentado pelo menos um efeito colateral importante, como diabetes, doença cardíaca, falência de órgãos, osteoporose ou deficiência visual. Este número subiu para 70% entre aqueles que tomavam esteroides há mais de cinco anos.

Além disto, 95% dos entrevistados que relataram uso de esteroides também relataram ter experimentado pelo menos um efeito colateral, com uma média de seis efeitos colaterais relatados por indivíduos de uma lista de 19 efeitos potenciais. Alguns dos efeitos colaterais mais proeminentes foram ganho de peso (77%), alterações de humor (54%), alterações de aparência (53%) e insônia (52%).

"Sabemos que os esteroides podem reduzir a inflamação e ajudar as pessoas com lúpus a controlar a doença, mas também sabemos que os esteroides causam uma série de efeitos colaterais e podem levar a outros problemas graves de saúde", disse Susan Manzi, MD, MPH, Diretora Médica da Lupus Foundation of America, Presidente do Allegheny Health Network Medicine Institute e Diretora do Lupus Center of Excellence. "Infelizmente, estes resultados da pesquisa confirmam o quanto as pessoas com lúpus dependem dos esteroides, inclusive por longos períodos de tempo, e ressaltam a necessidade urgente de disponibilizar mais tratamentos para lúpus que não tenham efeitos colaterais tão significativos."

Confirmando as lacunas nos cuidados centrados no paciente, 39% dos entrevistados afirmaram que seus prestadores de cuidados de saúde não solicitaram sua opinião relativamente às decisões de dosagem de esteroides.

Os resultados desta pesquisa sobre o impacto dos esteroides serão divulgados antes do Dia Mundial do Lúpus, em 10 de maio, para ajudar a aumentar a conscientização sobre o lúpus. A Federação Mundial do Lúpus estabeleceu o Dia Mundial do Lúpus em 10 de maio para unir grupos de lúpus em todo o mundo durante o Mês de Conscientização sobre o Lúpus e chamar a atenção para o impacto da doença em milhões de pessoas ao redor do mundo afetadas pelo lúpus. À medida que nos aproximamos do Dia Mundial do Lúpus, é crucial que continuemos a defender um melhor acesso a tratamentos seguros e eficazes para o lúpus.

A Federação Mundial do Lúpus está incentivando pessoas de todo o mundo, no dia 10 de maio, Dia Mundial do Lúpus, a compartilhar fatos sobre o lúpus, inclusive os desta pesquisa, e aumentar a conscientização usando o kit de ferramentas oficial do Dia Mundial do Lúpus.

Para obter mais detalhes da pesquisa, consulte o resumo visual da linha principal e os resultados detalhados da pesquisa.

