/C O R R E Ç Ã O -- Petlove/

No comunicado à imprensa, Petlove lidera agenda ESG ao obter certificação B Corp inédita no setor pet brasileiro, emitido 14-Apr-2026 pela Petlove através da PR Newswire, fomos informados pela empresa que a primeira frase do primeiro parágrafo deve ser lida como: 'A Petlove tornou-se a primeira empresa do setor pet a conquistar a certificação B Corp', conforme transmitido anteriormente. Segue a versão completa e corrigida:

Petlove lidera agenda ESG ao obter certificação B Corp inédita no setor pet brasileiro

Com aporte de R$ 22 milhões, companhia incorpora critérios socioambientais à gestão e se antecipa a uma tendência ainda emergente no segmento



SÃO PAULO, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Petlove tornou-se a primeira empresa do setor pet a conquistar a certificação B Corp, selo internacional que reconhece companhias que aliam desempenho financeiro a padrões de governança, impacto social e ambiental. A conquista consolida uma estratégia iniciada há cinco anos, quando a agenda ESG passou a orientar decisões e expansão da Petlove.

Para atender aos critérios do B Lab, a empresa investiu R$22 milhões em iniciativas socioambientais, com foco em eficiência operacional, embalagens, energia renovável e governança.

A certificação ocorre em um momento de amadurecimento do mercado pet brasileiro. Nesse cenário, a Petlove utiliza ESG como diferencial competitivo, conectando propósito a ações voltadas a pets, tutores e colaboradores.

"A certificação é um reconhecimento importante de uma jornada que vem sendo construída com consistência. Mais do que um selo, ela reflete o cuidado que buscamos ter com as pessoas, com os pets e com o impacto que geramos como empresa. Também mostra que estamos evoluindo na forma de fazer negócios, pois responsabilidade, transparência e impacto são prioridades dentro da nossa companhia. O selo B Corp não é apenas um passo importante em nossa trajetória, mas o reflexo do que acreditamos, do que construímos até aqui e do que vislumbramos para o futuro", afirma Talita Lacerda, CEO da Petlove.

Entre os destaques está a política de capital humano: 100% dos colaboradores recebem salário digno e participam do Programa Todos Sócios, em que a totalidade dos colaboradores recebe participação acionária da companhia. A diversidade avança, com mulheres ocupando 45% da liderança.

No campo ambiental, a companhia monitora recursos. O Centro de Distribuição em Itapeva (MG) possui certificação LEED e a parceria com a EuReciclo garante a compensação de 100% das embalagens do e-commerce. Iniciativas como a linha de tapetes biodegradáveis Ecoa e projetos a granel reforçam a redução de plástico e a economia circular.

A governança evoluiu, com metas ESG vinculadas à liderança e reforço do compliance.

No eixo social, a empresa apoia ONGs, além de iniciativas como o movimento "Petlove Não Vende" e o projeto "Love que Cuida", que prepara cães resgatados para terapias assistidas.

A certificação B Corp contribui para redefinir padrões de crescimento com responsabilidade, impacto e propósito.

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FONTE Petlove