PHARMANUTRA S.P.A.: A DISTRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES À BASE DE FERRO TEM INÍCIO NO MÉXICO

A parceira SMS Pharma comercializará os três produtos da linha SiderAL ® sob o nome comercial Sucrosom ® , que se baseia em nosso inovador e patenteado Sucrosomial® Tecnologia.

PISA, Itália, 27 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Este é um novo passo adiante na expansão constante para mercados estrangeiros da PharmaNutra S.p.A. (MTA; Ticker PHN), a empresa fundada em 2003 pelos irmãos Andrea e Roberto Lacorte, especializada em dispositivos médicos para músculos e articulações e suplementos alimentares à base de minerais.

No mês passado, na Cidade do México, a equipe do Departamento Internacional da PharmaNutra S.p.A. participou do evento de lançamento dos três produtos que serão distribuídos no México a partir deste mês. Isso segue o contrato assinado em novembro de 2022 com seu parceiro SMS Pharma, um grupo de empresas fundado em 2009, especializado no desenvolvimento e implementação de modelos de negócios e geração de demanda, com foco no mercado de produtos farmacêuticos e de saúde.

Os produtos -Sucrosom® F15 30 cápsulas (SiderAL® Forte 15mg), Sucrosom® Fol 20mg 20 bastões (SiderAL ® Folico 20mg) e Sucrosom® Gotas (SiderAL® P Drops) – fazem parte da linha de suplementos alimentares à base de ferro presentes no mercado italiano e internacional sob a marca SiderAL® e fabricados com base na tecnologia Sucrosomial®, o inovador sistema de liberação, projetado e patenteado pela PharmaNutra, que melhora a absorção e a tolerabilidade de microelementos, macroelementos e fitoextratos essenciais para o corpo humano. Eles serão comercializados nas principais áreas urbanas do México; esse país, graças a medidas específicas e bem direcionadas implementadas pelas autoridades envolvidas, vem recentemente dedicando considerável atenção ao problema da deficiência de ferro na população.

A presença da PharmaNutra na região da América Central inclui, além do México, países como El Salvador, Panamá, Costa Rica e Guatemala, graças ao contrato assinado em março de 2023 com a KOLPharma para a distribuição no local dos produtos SiderAL® Produtos Forte e SiderAL® Folico, que serão comercializados a partir do início do próximo ano.

Carlo Volpi, diretor de Operações da PharmaNutra S.p.A. afirma: "Temos o prazer de anunciar o lançamento dos três produtos Sucrosomial ® Iron no México, um dos os países mais importantes da América Central. No México, o problema da deficiência de ferro tem recebido atenção considerável ultimamente. Se esse problema for tratado a tempo e corretamente, será possível evitar a disseminação de outras doenças mais graves que causam um impacto muito maior na população local. Esse fator, juntamente com o entusiasmo pelos nossos produtos demonstrado pela rede de vendas do nosso parceiro, nos dá confiança quanto ao desenvolvimento dos negócios em um país que tem um potencial realmente notável".

