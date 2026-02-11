PharmaResearch anuncia acordo de fornecimento do Rejuran no Brasil

SEONGNAM, Coreia do Sul, 11 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A PharmaResearch Co., Ltd. (CEO Jihoon Sohn), empresa líder em medicina regenerativa, anunciou que celebrou um contrato de fornecimento exclusivo do Rejuran com a DermaDream, uma empresa brasileira de estética, como parte de seus preparativos para entrar no mercado brasileiro. O acordo foi oficialmente assinado em janeiro durante o IMCAS World 2026, um congresso global de estética realizado em Paris, França.

O Brasil representa o maior mercado estético da América Latina, com crescimento sustentado na demanda por procedimentos estéticos e soluções para regeneração da pele. À luz dessa dinâmica de mercado, a PharmaResearch identificou o Brasil como um mercado estratégico fundamental na região e está promovendo uma estratégia de entrada no mercado de longo prazo, em paralelo com os processos de aprovação regulatória para atender aos requisitos locais. Com base em sua experiência de negócios em importantes mercados sul-americanos, como Chile e Peru, a empresa planeja fortalecer gradualmente sua presença em toda a América Latina, incluindo o Brasil.

Nos termos do acordo, a DermaDream atuará como parceira exclusiva da PharmaResearch para o fornecimento do Rejuran no Brasil. A DermaDream é uma empresa líder no mercado estético brasileiro, com ampla experiência em distribuição e marketing de produtos, uma rede de vendas bem estabelecida e capacidades comprovadas em lidar com ambientes regulatórios locais e colaborar com parceiros globais. Por meio deste acordo, a PharmaResearch estabeleceu proativamente bases institucionais e comerciais para apoiar sua futura entrada no mercado brasileiro.

"O Brasil é um mercado central que representa a indústria estética latino-americana, e este acordo marca um passo importante em nossa estratégia de expansão global", disse um representante da PharmaResearch. "Continuaremos a seguir uma abordagem faseada e estável para o desenvolvimento de negócios que reflita cuidadosamente os requisitos regulatórios locais e as características do mercado."

A PharmaResearch continua a expandir sua colaboração com parceiros globais como parte de sua estratégia mais ampla de crescimento internacional. Em 2025, a empresa celebrou um acordo de parceria com a empresa francesa de estética Laboratoires VIVACY para apoiar a expansão estratégica em 22 países europeus, principalmente na Europa Ocidental, incluindo o Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Espanha.

Sobre a PharmaResearch

A PharmaResearch é uma empresa biofarmacêutica pioneira dedicada a melhorar a qualidade de vida por meio da medicina regenerativa. Com um portfólio diversificado que inclui medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos e suplementos, a PharmaResearch concentra-se em aproveitar seus ingredientes principais (DOT™ PDRN e DOT™ PN) que são protegidos por um conjunto de patentes. Com sede em Gangneung-si, Gangwon-do, na Coreia do Sul, a PharmaResearch também possui uma subsidiária em Costa Mesa, Califórnia.

Para mais informações sobre a PharmaResearch, acesse https://pharmaresearch.com/en

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2710342/5764328/CI_Logo.jpg

FONTE PharmaResearch