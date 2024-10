Pivot Bio Prepara Operação Brasileira com Equipe Ampliada

Com a Pivot Bio pronta para entrar no mercado brasileiro após a aprovação do registro comercial, o Gerente Geral Marcio Farah expande sua equipe com veteranos do setor

BERKELEY, Califórnia, 2 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Pivot Bio, empresa líder em agricultura sustentável, anunciou hoje a expansão de sua equipe no Brasil, à medida que se aproxima do início das operações comerciais.

O gerente geral do Brasil, Marcio Farah, anunciou a adição de Bruno Val, Henrique Maia, Ricardo Reis e Gustavo Silberschmidt à equipe, o que proporcionará maior capacidade local e experiência em agronomia, finanças, vendas e marketing.

"Bruno, Henrique, Ricardo e Gustavo são adições perfeitas ao nosso time e à nossa empresa", disse Farah. "Eles não são apenas profissionais talentosos com profunda experiência na agricultura brasileira, mas são apaixonados pela missão da Pivot Bio e comprometidos em melhorar a vida dos agricultores brasileiros e a saúde do nosso planeta."

Bruno Val

Bruno Val vem da Santa Clara Agrociência para a Pivot Bio, onde foi coordenador técnico responsável pelo desenvolvimento de mercado e pesquisa no estado de Mato Grosso. Bruno, doutor em genética e melhoramento de plantas pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista, será responsável pela agronomia, aspectos técnicos, análise de dados e desenvolvimento de mercado.

Henrique Maia

Henrique Maia ingressa na equipe de finanças comerciais como gerente de planejamento e análise financeira, vindo para a Pivot Bio da Nutrien Ag Solutions, onde foi controlador sênior. Nessa posição, liderou a organização de controladoria no Brasil e supervisionou contabilidade, controles internos, contabilidade de custos, contas a pagar e relatórios e consolidação. Possui MBA pela Fundação Dom Cabral.

Ricardo Reis

Ricardo Reis ingressa como gerente de marketing da equipe comercial, supervisionando tanto a comunicação quanto o marketing. Ricardo trabalhou anteriormente com a Stine Seed por quatro anos, ajudando a trazer a marca Stine para o Brasil e implementar estratégias comerciais para sementes de milho e soja. É formado em publicidade e possui MBA em marketing e agronegócio.

Gustavo Silberschmidt

Gustavo Silberschimidt ingressa como líder de operações comerciais no Brasil, onde será responsável por liderar a organização de vendas com sede em Goiânia, Goiás. Ele vem para a Pivot Bio após funções na Syngenta e Monsanto e é formado em engenharia agronômica.

Sobre a Pivot Bio

Pivot Bio é uma empresa líder em agricultura sustentável que fornece aos agricultores tecnologias patenteadas de nutrição agrícola que aproveitam o poder da natureza para cultivar de forma confiável e produtiva os alimentos de que o mundo precisa diante da crescente volatilidade. Atualmente disponíveis na América do Norte e em breve no Brasil, os produtos da empresa são uma inovação revolucionária. Eles estão entre as soluções climáticas mais promissoras do setor porque fornecem nitrogênio às plantas sem os impactos negativos do fertilizante sintético. O nitrogênio da Pivot Bio é à prova de intempéries, mais seguro de manusear e não lixivia ou contribui para a poluição por óxido nitroso. Ao tornar isso possível pela primeira vez em escala, a Pivot Bio está derrubando o mercado de nitrogênio de 190 bilhões de dólares. A Pivot Bio foi reconhecida duas vezes pela revista Time em sua lista anual de melhores invenções, pela Fast Company em suas listas World Changing Ideas e World's Most Innovative Companies, pela CNBC em sua lista Disruptor 50 de empresas privadas e pela Fortune em sua lista Impact 20 de startups que impulsionam o bem social. A empresa anunciou recentemente seu quarto ano consecutivo de crescimento. Para mais informações, visite PivotBio.com.

FONTE Pivot Bio, Inc