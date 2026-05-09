Por que Xangai é o coração da indústria de cadeia de suprimentos de dispositivos médicos da China

XANGAI, 9 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Construção de um dispositivo médico confiável requer mais do que apenas projetos inovadores. Ela exige um ecossistema de fabricação altamente responsivo que possa oferecer precisão absoluta em grande escala. Encontrar esse ambiente exato significa olhar para os centros industriais mais capazes do mundo.

A Medtec China 2026 serve como a principal porta de entrada para esta potência de fabricação. Dedicado inteiramente à pesquisa, desenvolvimento e produção de dispositivos médicos, este evento reúne toda a cadeia de suprimentos global sob o mesmo teto. A exposição acontece de 1 a 3 de setembro de 2026, no Shanghai New International Expo Center (Halls N1-N4). Você pode garantir seu ingresso grátis para reservas antecipadas registrando-se entre 1º de abril e 30 de agosto. Esperar até que as portas se abram resultará em uma taxa de inscrição no local de 100 RMB. Inscreva-se hoje para reivindicar seu passe livre, explorar soluções de fabricação inovadoras e se conectar com os líderes do setor que impulsionam a tecnologia de saúde.

A vantagem estratégica da infraestrutura de Xangai

Quando os compradores internacionais procuram parceiros de fabricação confiáveis, a logística física desempenha um papel importante em sua decisão. Xangai possui algumas das infraestruturas comerciais mais avançadas do planeta, tornando-se o centro inegável da indústria de dispositivos médicos.

Como um importante centro de trânsito internacional, a cidade oferece densas redes de voos globais e processamento de vistos de negócios altamente simplificado. Isso torna as viagens incrivelmente convenientes para as equipes internacionais de engenharia e compras que realizam auditorias nas instalações. Além das viagens de passageiros, a cidade administra o porto de contêineres mais movimentado do mundo. Para uma empresa de dispositivos médicos, essa infraestrutura densa se traduz diretamente em tempos de resposta mais rápidos e prazos de projeto altamente previsíveis.

Como a Medtec Shanghai impulsiona o setor

Para alavancar essa imensa capacidade industrial, os compradores internacionais precisam de uma plataforma centralizada para conhecer e avaliar potenciais parceiros. Participar da Medtec Shanghai fornece esse foco exato. A exposição atua como o coração do setor de manufatura médica da região, reunindo os melhores fornecedores locais em um local centralizado.

Em vez de passar semanas navegando por complexos parques industriais em toda a região, sua equipe de compras pode avaliar centenas de fornecedores de primeira linha em uma única tarde. O evento organiza meticulosamente esses fornecedores em pavilhões de engenharia específicos. Você pode inspecionar fisicamente embalagens estéreis, testar a flexibilidade dos tubos de extrusão e revisar as certificações de controle de qualidade dos fabricantes contratados diretamente no salão de exposições.

FONTE Medtec China