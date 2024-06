Plataforma de educação para jovens médicos é lançada no Brasil

Médicos terão acesso a casos clínicos e cursos de instituições renomadas como Hospital Israelita Albert Einstein e Afya de nove diferentes especialidades; as duas primeiras, Emergência e Terapia Intensiva e Oncologia já estão disponíveis

SÃO PAULO, 18 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- AstraZeneca lança no Brasil o primeiro HUB de educação continuada para médicos que estão cursando residência, especialização ou que não tenham definido sua área-foco e queiram explorar diversos temas. Voltada para profissionais de todo o Brasil e disponível gratuitamente, a ImpulsiONe AZ, vai cobrir nove especialidades médicas por meio de casos clínicos, materiais de estudo e networking, além de cursos certificados por relevantes instituições médicas de ensino, como o Hospital Israelita Albert Einstein e a Afya. Nos meses subsequentes novas parcerias estão previstas. Para acessá-la, é necessário ter registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

A fim de tornar a experiência mais imersiva e interativa, o espaço de ensino virtual foi projetado para que profissionais tenham a experiência de circular em ambiente divido por setores, como andares de um Hospital-Escola, Bibliotecas, Auditório e DISC. O Hospital-Escola conta com nove pavimentos e cada andar é dedicado a uma especialidade diferente: Emergência e Terapia Intensiva, Oncologia, Pneumologia, Hematologia, Nefrologia, Cardiologia, Endocrinologia, Neurologia e Reumatologia. Dois novos andares dedicados a Medicina de Precisão e Gestão em saúde, também farão parte do hospital virtual. O lançamento dos pavimentos por especialidade será faseado. Os andares de Emergência e Terapia Intensiva e Oncologia já estão disponíveis.

Para cada especialidade, os profissionais terão uma área dedicada a estudar e analisar casos clínicos, biblioteca e agenda de eventos. No Auditório poderão participar de eventos e pelo DISC ter acesso a informações sobre pesquisas clínicas. A experiência também contará com sistema de liberação de conteúdo à medida em que os profissionais resolvem casos clínicos.

A diretora médica executiva da AstraZeneca, Karina Fontão, conta que a plataforma é uma oportunidade única para médicos acessarem materiais que, muitas vezes, só são possíveis via congressos ou plataformas pagas. "A dinâmica de aprendizado do ImpulsiONe AZ vai funcionar como um grande hospital-escola, sem restrição geográfica, sendo totalmente online e gratuito. Assim, será possível levar educação científica continuada aos médicos de forma a agregar valor à trajetória desses profissionais, além de propiciar acesso igualitário a todos. As novas gerações de médicos serão inseridas em um universo de conteúdo de qualidade, interativo e em constante evolução, o que era impensável há algumas décadas. Importante dizer que o conteúdo desenvolvido por parceiros, visa a isenção necessária para uma plataforma de educação desenvolvida pela indústria farmacêutica, reforçando a credibilidade e gerando maior confiança entre os usuários de que o tema é relevante, útil e atual. Estamos felizes por lançar mais um projeto com potencial de transformar vidas, tanto desses profissionais de saúde, quanto de seus pacientes, nosso propósito na AstraZeneca", reforça a diretora.



Atualmente, há uma defasagem entre vagas de Residência Médica e profissionais formados em medicina[1]. Dados apontam um aumento na diferença entre os egressos de cursos de medicina e vagas de residência, visto que em 2018, a diferença era de 3.866 vagas e em 2021, de 11.770 vagas1. Nessa perspectiva, caso não sejam abertas novas vagas para Residência Médica, o número de médicos sem especialização deve aumentar em curto prazo1.

A inovação e ineditismo na concepção do ImpulsiONe AZ como uma plataforma de educação continuada direcionada exclusivamente a novos médicos, que buscam conhecimento e agregar valor em suas formações, atende uma necessidade atual do mercado e visa a continua atualização desses profissionais, já que haverá a inclusão de novos conteúdos e cursos com certificados por parcerias na plataforma, prevista para a cada três meses.

O acesso a plataforma pode ser feito clicando aqui.

