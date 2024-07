Plataforma de iGaming BC.GAME assina acordo de US$ 40 milhões para se tornar parceira principal do Leicester City

WILLEMSTAD, Curaçao, 11 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A plataforma de iGaming BC.GAME assinou um acordo histórico de US$ 40 milhões para se tornar o "Parceiro Principal Oficial" do Leicester City, de acordo com um anúncio do clube de futebol inglês em 5 de julho. Esta parceria marca uma das mais significativas da história do Leicester City. A marca BC.GAME terá destaque na parte da frente das camisas do time principal masculino e nas réplicas adultas a partir da temporada 2024/25.

Como parte da expansão, a BC.GAME vai lançar sua própria criptomoeda, o $BC. Esse token nativo da plataforma BC.GAME foi criado para oferecer vantagens exclusivas tanto para quem detém os tokens quanto para os usuários da plataforma, por meio de diversos incentivos e funcionalidades práticas. O $BC serve não apenas como token de governança, mas também como token de utilidade para os produtos do jogo no BC.GAME.

Apresentamos o $BC: Elevando a experiência de iGaming

A BC.GAME introduziu o $BC, uma nova criptomoeda projetada para elevar a experiência do jogador em sua plataforma. Respondendo ao extenso feedback da comunidade, o $BC visa proporcionar aos usuários uma experiência mais integrada e gratificante. Este token estará no centro do ecossistema de jogos, permitindo transações para compras no jogo, acesso a recursos exclusivos e muito mais.

O lançamento do $BC marca um passo significativo no desenvolvimento da plataforma. A criptomoeda não apenas melhorará a experiência de jogo, mas também promoverá um senso de comunidade entre os jogadores. Ao integrar o $BC à plataforma, a BC.GAME garante que os usuários possam desfrutar de transações perfeitas e benefícios exclusivos que antes não estavam disponíveis.

A BC.GAME tem sido uma apoiadora significativa da Rede Bitcoin Lightning desde 2019, demonstrando seu compromisso com o avanço do espaço criptográfico. Reforçando esse apoio, a BC.GAME inovou ao transformar o 'B' do seu logotipo nas camisas em '₿'. De acordo com os rankings do 1ml.com, o nó do BC.GAME está posicionado em 16º lugar, mostrando ainda mais seu papel proeminente na comunidade de criptomoedas.

Tokenomics robusta e estratégias de crescimento

Para apoiar o crescimento da $BC, a BC.GAME planeja implementar airdrops comunitários, mineração de liquidez e estratégias de marketing abrangentes. Espera-se que essas iniciativas, sustentadas por uma estrutura robusta de tokenomics, criem um mercado vibrante e ofereçam valor consistente aos usuários. O airdrop comunitário recompensará os primeiros apoiadores e participantes ativos, enquanto a mineração de liquidez garantirá que o $BC permaneça um ativo estável e valioso.

A estratégia de marketing abrangente da BC.GAME inclui colaborações com influenciadores, parcerias com outras plataformas e campanhas publicitárias direcionadas. Esses esforços visam aumentar a visibilidade e a adoção do $BC, garantindo seu sucesso no competitivo mercado de criptomoedas.

Parceria estratégica com o Leicester City Football Club

A BC.GAME também firmou uma parceria notável com o Leicester City Football Club, que vai de agosto de 2024 a maio de 2026. Como parte deste acordo, o logotipo da BC.GAME será apresentado nas camisas do Leicester City, aumentando significativamente a visibilidade global da plataforma.

O Leicester City, celebrado por seu inesperado título da Premier League em 2016 e sua conquista da FA Cup em 2021, é um clube com uma história rica e uma base de torcedores apaixonados. Esta parceria está alinhada com a estratégia da BC.GAME de se conectar com entidades esportivas de prestígio e alavancar o apelo internacional do clube. A colaboração não só aumentará o reconhecimento da marca para a BC.GAME, mas também proporcionará aos torcedores do Leicester City novas oportunidades emocionantes de se envolver com a equipe.

