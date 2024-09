Plataformas low-code são a nova fronteira para geração de valor nos negócios, aponta Liferay

Tema foi abordado durante a Conferência Gartner CIO & IT Executive, realizada em São Paulo de 23 a 25 de setembro

SÃO PAULO, 26 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Segundo o Gartner, 53% dos CEOs afirmam que sua jornada de transformação digital está apenas começando ou que ainda não chegou nem na metade. Nesse contexto, as plataformas low-code podem ser a resposta para aceleração dessa jornada, dando mais autonomia aos times de negócios, facilitando a gestão do time de TI e abrindo espaço para inovação. É o que apontam especialistas da Liferay, fornecedora líder de soluções de plataforma de experiência digital (DXP).

"As plataformas low-code estão transformando o desenvolvimento de software ao permitir que usuários com habilidades mínimas de codificação criem aplicativos por meio de interfaces visuais amigáveis. Essas ferramentas derrubam barreiras tradicionais, tornando a criação de aplicações acessível a um público mais amplo", analisou Flávio Moitinho, Diretor de Negócios da Liferay na América Latina.

Hoje, as plataformas low-code são centrais para as estratégias modernas de TI porque permitem a implantação rápida de soluções, facilitam a colaboração entre equipes técnicas e não técnicas e agilizam fluxos de trabalho. Essa evolução é apoiada por um impressionante crescimento do mercado: o tamanho do mercado global de plataformas de desenvolvimento low-code foi avaliado em US$ 22,25 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 28,75 bilhões em 2024 para US$ 264,40 bilhões em 2032, conforme a Fortune Business Insights.

Liferay junto com a Objective, multinacional brasileira especializada em experiências digitais e transformação de negócios, estiveram presentes na mais recente edição da Conferência Gartner CIO & IT Executive, realizada em São Paulo de 23 a 25 de setembro, onde debateram este e outros tópicos que estarão na mente dos CIOs nos próximos anos.

"A participação da Objective na Gartner CIO & IT Executive Conference reforça nosso compromisso em auxiliar as empresas a acelerarem suas jornadas de transformação digital. Em parceria com a Liferay, estamos suportando nossos clientes a entregar soluções inovadoras e personalizadas, alinhadas às suas necessidades específicas. Vimos um grande interesse dos Executivos de Tecnologia e de Negócios em plataformas low-code como um facilitador para a inovação e a agilidade, e a Objective está pronta para liderar essa transformação", destacou Jorge Sellmer, CRO da Objective.

Outro tema abordado durante o evento foi um desafio comum das maiores empresas: gerenciar parques tecnológicos cada vez mais complexos, com soluções legadas e novas aplicações rodando em conjunto. O uso de low-code também vem para apoiar a gestão de TI nesta tarefa, apontam os especialistas da Liferay.

"O foco dos CIOs será escolher a tecnologias mais adequadas para um futuro de mudanças cada vez mais rápidas, especialmente com a profusão de novas soluções envolvendo Machine Learning e Inteligência Artificial. Combinar o parque tecnológico legado e as novas soluções será chave nesse processo", destacou Moitinho.

Sobre a Liferay

A Liferay ajuda as organizações a estarem preparadas para o futuro, com o poder de criar, gerenciar e escalar soluções na Plataforma de Experiência Digital (DXP) mais flexível do mundo. Com a confiança de mais de mil empresas de vários setores ao redor do mundo, a DXP de código aberto da Liferay possibilita o desenvolvimento de sites de marketing e e-commerce, portais do cliente, intranets e muito mais. Saiba como podemos usar a tecnologia para mudar o mundo juntos em liferay.com.

Sobre a Objective

A Objective é uma multinacional brasileira que acelera a transformação digital das organizações por meio de tecnologia e pessoas. Parte do Objective Group, composto por empresas especializadas como E-TRUST (segurança da informação e gestão de identidades), ELEFLOW (BI e Big Data Analytics) e NG Billing (gestão de CRM e faturamento recorrente), a empresa oferece consultoria para inovação, aumento de produtividade e qualidade, além de desenvolver soluções digitais com expertise em dados, IA, experiências do usuário e entrega de produtos sob medida. Em 2023, a Objective foi reconhecida como líder em desenvolvimento ágil de aplicações pelo ISG Provider Lens™ Next Gen ADM Services Brazil. Saiba mais em: www.objective.com.br

